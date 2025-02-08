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Герта - Кайзерслаутерн 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 21:30
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
08 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур
Герта
Кайзерслаутерн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Кайзерслаутерн, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
История личных встреч
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Кайзерслаутерн3 : 4Герта
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Герта3 : 1Кайзерслаутерн
31.01.2024 Кубок Германии 1/4 финала Герта1 : 3Кайзерслаутерн
09.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Кайзерслаутерн1 : 2Герта
25.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд Кайзерслаутерн3 : 1Герта
21.04.2012 Германия - Бундеслига 32-й тур Герта1 : 2Кайзерслаутерн
21.12.2011 Кубок Германии 1/8 финала Герта3 : 1Кайзерслаутерн
03.12.2011 Германия - Бундеслига 15-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Герта
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 0Герта
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Герта2 : 3
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 1 : 2Герта
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 0 : 0Герта
13.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Герта1 : 2
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Кайзерслаутерн2 : 1
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 4Кайзерслаутерн
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Кайзерслаутерн2 : 1
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Кайзерслаутерн0 : 1
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 5 : 1Кайзерслаутерн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2138
2
Повышение
Кёльн2037
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2035
4 Кайзерслаутерн2035
5 Фортуна2033
6 Ганновер-962032
7 Падерборн 072031
8 Карлсруэ2030
9 Эльверсберг2029
10 Нюрнберг2028
11 Гройтер Фюрт2126
12 Дармштадт 982025
13 Герта2025
14 Шальке-042024
15 Пройссен Мюнстер2120
16
Стыковая зона
Ульм 18462017
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2015
18
Зона вылета
Ян2114

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