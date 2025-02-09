Бристоль Сити - Суонси Сити 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 14:00
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
09 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Суонси Сити, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
|29.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|19.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|17.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала. Переигровка
|1 : 2 ДВ
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1
|29.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 1
|13.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|3 : 1
|20.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|27.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 3
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|2 : 1
|22.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|2 : 2
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|5 : 1
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|3 : 0
|12.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|31
|66
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|31
|64
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|31
|61
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|31
|59
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|31
|47
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|31
|45
|7
|Мидлсбро
|30
|44
|8
|Норвич Сити
|31
|43
|9
|Бристоль Сити
|30
|42
|10
|Уотфорд
|31
|42
|11
|Шеффилд Уэнсдей
|31
|42
|12
|Ковентри Сити
|31
|41
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|31
|41
|14
|Миллуолл
|30
|40
|15
|Престон Норт Энд
|30
|37
|16
|Оксфорд Юнайтед
|31
|37
|17
|Суонси Сити
|30
|34
|18
|Сток Сити
|30
|32
|19
|Кардифф Сити
|30
|31
|20
|Портсмут
|31
|30
|21
|Халл Сити
|30
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|31
|28
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|27
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|30
|25