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Бристоль Сити - Суонси Сити 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 14:00
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
09 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Бристоль Сити
Суонси Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Суонси Сити, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
29.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Суонси Сити1 : 1Бристоль Сити
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Бристоль Сити1 : 0Суонси Сити
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Суонси Сити1 : 2Бристоль Сити
19.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити2 : 0Бристоль Сити
17.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала. Переигровка Суонси Сити1 : 2 ДВБристоль Сити
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Бристоль Сити1 : 1Суонси Сити
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Бристоль Сити1 : 1Суонси Сити
13.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Суонси Сити3 : 1Бристоль Сити
20.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Бристоль Сити0 : 1Суонси Сити
27.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Суонси Сити1 : 3Бристоль Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 1Бристоль Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Бристоль Сити2 : 1
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 2Бристоль Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 1 : 0Бристоль Сити
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Бристоль Сити1 : 2
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Суонси Сити0 : 2
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 5 : 1Суонси Сити
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Суонси Сити1 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 3 : 0Суонси Сити
12.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 3 : 0Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3166
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3164
3
Плей-офф
Бёрнли3161
4
Плей-офф
Сандерленд3159
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3147
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
7 Мидлсбро3044
8 Норвич Сити3143
9 Бристоль Сити3042
10 Уотфорд3142
11 Шеффилд Уэнсдей3142
12 Ковентри Сити3141
13 Куинз Парк Рейнджерс3141
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3037
16 Оксфорд Юнайтед3137
17 Суонси Сити3034
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3130
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3128
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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