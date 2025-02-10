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Пуща - Заглембе 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2025 20:00
Стадион: Пуща (Неполомице, Польша), вместимость: 1000
10 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
Главный судья: Патрик Грыцкевич (Польша)
Пуща
Заглембе Л

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуща - Заглембе Л, которое состоится 10 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Пуща (Неполомице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пуща
Неполомице
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
Польша Вальдемар Форналик
История личных встреч
02.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Заглембе Л1 : 0Пуща
25.02.2024 Польша - Экстракласса 22-й тур Пуща2 : 2Заглембе Л
18.08.2023 Польша - Экстракласса 5-й тур Заглембе Л1 : 0Пуща
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 1Пуща
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Пуща1 : 1
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 1Пуща
25.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Пуща2 : 0
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 0Пуща
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 0Заглембе Л
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Заглембе Л0 : 3
29.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 1 : 1Заглембе Л
22.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Заглембе Л1 : 2
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 0Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2041
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2038
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув2037
4 Легия2033
5 Краковия2033
6 Погонь2033
7 Гурник З2031
8 ГКС Катовице2029
9 Мотор2029
10 Пяст2028
11 Видзев2026
12 Корона2022
13 Сталь2022
14 Радомяк2021
15 Заглембе Л1919
16
Зона вылета
Пуща1919
17
Зона вылета
Лехия2018
18
Зона вылета
Шлёнск2011

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