Манчестер Сити - Реал Мадрид 11 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-02-2025 22:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
11 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Реал Мадрид, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|31
|вр
|Эдерсон
|26
|зщ
|Савио
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|47
|пз
|Фил Фоден
|27
|пз
|Матеус Нунес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|8
|пз
|Матео Ковачич
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|11
|пз
|Родриго
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|19
|пз
|Даниель Себальос
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 3
|17.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|09.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|04.05.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|26.04.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 3
|07.08.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|26.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|27.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|США
|1 : 4
|04.05.2016
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 2
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|05.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 3
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.