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Манчестер Сити - Реал Мадрид 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2025 22:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
11 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Манчестер Сити
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Реал Мадрид, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
31 Бразилия вр Эдерсон
26 Бразилия зщ Савио
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
47 Англия пз Фил Фоден
27 Португалия пз Матеус Нунес
20 Португалия пз Бернарду Силва
8 Хорватия пз Матео Ковачич
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
35 Испания зщ Рауль Асенсио
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
11 Бразилия пз Родриго
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
14 Франция пз Орельен Тчуамени
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
19 Испания пз Даниель Себальос
9 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Манчестер Сити1 : 1 3 : 4Реал Мадрид
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид3 : 3Манчестер Сити
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити4 : 0Реал Мадрид
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 1Манчестер Сити
04.05.2022 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид3 : 1 ДВМанчестер Сити
26.04.2022 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Манчестер Сити4 : 3Реал Мадрид
07.08.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Сити2 : 1Реал Мадрид
26.02.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 2Манчестер Сити
27.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 США Реал Мадрид1 : 4Манчестер Сити
04.05.2016 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 0Манчестер Сити
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 2Манчестер Сити
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 5 : 1Манчестер Сити
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Манчестер Сити3 : 1
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити3 : 1
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 4 : 2Манчестер Сити
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Реал Мадрид1 : 1
05.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала 2 : 3Реал Мадрид
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 1 : 0Реал Мадрид
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 3Реал Мадрид
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 0 : 3Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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