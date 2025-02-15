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Кайзерслаутерн - Ганновер-96 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 14:00
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
15 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур
Кайзерслаутерн
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Ганновер-96, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Ганновер-963 : 1Кайзерслаутерн
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганновер-961 : 1Кайзерслаутерн
06.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Кайзерслаутерн3 : 1Ганновер-96
28.01.2023 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Ганновер-961 : 3Кайзерслаутерн
15.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн2 : 1Ганновер-96
30.01.2017 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Ганновер-961 : 0Кайзерслаутерн
05.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн0 : 4Ганновер-96
05.05.2012 Германия - Бундеслига 34-й тур Ганновер-962 : 1Кайзерслаутерн
18.12.2011 Германия - Бундеслига 17-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Ганновер-96
19.02.2011 Германия - Бундеслига 23-й тур Ганновер-963 : 0Кайзерслаутерн
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 1Кайзерслаутерн
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Кайзерслаутерн2 : 1
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 4Кайзерслаутерн
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Кайзерслаутерн2 : 1
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Кайзерслаутерн0 : 1
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Ганновер-961 : 1
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 2Ганновер-96
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Ганновер-962 : 2
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 0 : 1Ганновер-96
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Ганновер-960 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2240
2
Повышение
Гамбург2138
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2238
4 Кайзерслаутерн2138
5 Падерборн 072237
6 Фортуна2134
7 Ганновер-962133
8 Эльверсберг2132
9 Нюрнберг2131
10 Карлсруэ2130
11 Гройтер Фюрт2126
12 Дармштадт 982125
13 Герта2125
14 Шальке-042124
15 Пройссен Мюнстер2220
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2118
17
Зона вылета
Ульм 18462117
18
Зона вылета
Ян2114

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