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Шлёнск - Видзев 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 15:45
Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
15 Февраля 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 21-й тур
Шлёнск
Видзев

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шлёнск - Видзев, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шлёнск
Вроцлав
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Словения Анте Шимунджа
История личных встреч
11.08.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Видзев0 : 0Шлёнск
02.03.2024 Польша - Экстракласса 23-й тур Шлёнск2 : 1Видзев
25.08.2023 Польша - Экстракласса 6-й тур Видзев0 : 2Шлёнск
17.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Видзев1 : 0Шлёнск
06.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Шлёнск0 : 0Видзев
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 1Шлёнск
03.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Шлёнск1 : 3
14.12.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Шлёнск1 : 2
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 0Шлёнск
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Шлёнск0 : 1
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Видзев1 : 1
31.01.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 4 : 1Видзев
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Видзев2 : 1
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Видзев2 : 3
25.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 0Видзев
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2141
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2140
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2038
4 Краковия2134
5 Погонь2033
6 Легия2033
7 Гурник З2031
8 ГКС Катовице2029
9 Мотор2029
10 Пяст2028
11 Видзев2026
12 Корона2123
13 Сталь2022
14 Заглембе Л2022
15 Радомяк2021
16
Зона вылета
Пуща2019
17
Зона вылета
Лехия2018
18
Зона вылета
Шлёнск2011

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