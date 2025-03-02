Нефтехимик - СКА-Хабаровск 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 17:00
02 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - СКА-Хабаровск, которое состоится 02 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 0
|18.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|31.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|3 : 1
|17.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 0
|08.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|41-й тур
|3 : 2
|11.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|3 : 2
|23.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 3
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 2
|31.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|30.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|21
|45
| 2
Повышение
|Торпедо М
|22
|43
| 3
Стыковая зона
|Черноморец
|22
|39
| 4
Стыковая зона
|Урал
|21
|37
|5
|Сочи
|21
|37
|6
|Енисей
|22
|30
|7
|Арсенал Т
|22
|30
|8
|Ротор
|21
|30
|9
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|10
|Чайка
|21
|28
|11
|Нефтехимик
|21
|26
|12
|КАМАЗ
|22
|25
|13
|Родина
|21
|24
|14
|Шинник
|21
|21
|15
|Уфа
|21
|20
| 16
Зона вылета
|Сокол
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|22
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|21
|12