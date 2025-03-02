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Нефтехимик - СКА-Хабаровск 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 17:00
02 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур
Нефтехимик
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - СКА-Хабаровск, которое состоится 02 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Нефтехимик
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Нефтехимик
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Нефтехимик2 : 0СКА-Хабаровск
08.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Нефтехимик
18.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Нефтехимик0 : 1СКА-Хабаровск
31.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Нефтехимик
17.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Нефтехимик0 : 0СКА-Хабаровск
08.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 41-й тур Нефтехимик3 : 2СКА-Хабаровск
11.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур СКА-Хабаровск3 : 2Нефтехимик
23.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Нефтехимик2 : 2СКА-Хабаровск
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 3Нефтехимик
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 0Нефтехимик
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик2 : 2
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Нефтехимик1 : 2
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 3 : 2Нефтехимик
31.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3СКА-Хабаровск
30.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 1СКА-Хабаровск
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 0СКА-Хабаровск
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур СКА-Хабаровск2 : 2
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2145
2
Повышение
Торпедо М2243
3
Стыковая зона
Черноморец2239
4
Стыковая зона
Урал2137
5 Сочи2137
6 Енисей2230
7 Арсенал Т2230
8 Ротор2130
9 СКА-Хабаровск2129
10 Чайка2128
11 Нефтехимик2126
12 КАМАЗ2225
13 Родина2124
14 Шинник2121
15 Уфа2120
16
Зона вылета
Сокол2119
17
Зона вылета
Алания2218
18
Зона вылета
Тюмень2112

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