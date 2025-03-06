11:18 ()
Свернуть список

Стяуа - Лион 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Стяуа
Лион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стяуа - Лион, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Стяуа
Бухарест, Румыния
Лион
Лион, Франция
32 Румыния вр Штефан Тырновану
2 Румыния зщ Валентин Крецу
17 Румыния зщ Михай Попеску
5 Камерун зщ Джойским Дава Чаконте
33 Черногория зщ Ристо Радунович
21 Румыния зщ Влад Кирикеш
8 Румыния пз Адриан Шут
11 Румыния пз Давид Микулеску
31 Италия пз Юри Чизотти
77 Румыния пз Андрей Георгицэ
7 Румыния нп Флорин Тэнасе
1 Бразилия вр Лукас Перри
20 Франция зщ Саэль Кумбеди
22 Ангола зщ Клинтон Мата
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
15 США пз Таннер Тессманн
31 Сербия пз Неманья Матич
18 Франция пз Райан Шерки
8 Франция пз Корентин Толиссо
37 Гана нп Эрнест Нуама
10 Франция нп Александр Ляказетт
Главные тренеры
Кипр Элиас Хараламбус
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
05.11.2008 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур Лион2 : 0Стяуа
21.10.2008 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур Стяуа3 : 5Лион
06.12.2006 Лига чемпионов Группа E. 6-й тур Лион1 : 1Стяуа
26.09.2006 Лига чемпионов Группа E. 2-й тур Стяуа0 : 3Лион
02.03.2025 Румыния — Лига 1 29-й тур 0 : 0Стяуа
23.02.2025 Румыния — Лига 1 28-й тур Стяуа2 : 1
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Стяуа2 : 0
16.02.2025 Румыния — Лига 1 27-й тур 0 : 2Стяуа
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 2Стяуа
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Лион2 : 1
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Лион2 : 3
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 1 : 4Лион
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Лион4 : 0
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 3 : 2Лион
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
06.0313.03
Фенербахче
Рейнджерс
06.0313.03
Стяуа
Лион
06.0313.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
06.0313.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
06.0313.03
Аякс
Айнтрахт Ф
06.0313.03
Виктория Пльзень
Лацио
06.0313.03
Рома
Атлетик Б
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close