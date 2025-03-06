Стяуа - Лион 06 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стяуа - Лион, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Стяуа
Бухарест, Румыния
Лион
Лион, Франция
|32
|вр
|Штефан Тырновану
|2
|зщ
|Валентин Крецу
|17
|зщ
|Михай Попеску
|5
|зщ
|Джойским Дава Чаконте
|33
|зщ
|Ристо Радунович
|21
|зщ
|Влад Кирикеш
|8
|пз
|Адриан Шут
|11
|пз
|Давид Микулеску
|31
|пз
|Юри Чизотти
|77
|пз
|Андрей Георгицэ
|7
|нп
|Флорин Тэнасе
|1
|вр
|Лукас Перри
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|15
|пз
|Таннер Тессманн
|31
|пз
|Неманья Матич
|18
|пз
|Райан Шерки
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|нп
|Эрнест Нуама
|10
|нп
|Александр Ляказетт
Главные тренеры
|Элиас Хараламбус
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|05.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|21.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|3 : 5
|06.12.2006
|Лига чемпионов
|Группа E. 6-й тур
|1 : 1
|26.09.2006
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|0 : 3
|02.03.2025
|Румыния — Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Румыния — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 0
|16.02.2025
|Румыния — Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 4
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
Стяуа
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|06.03
|13.03
| Фенербахче
Рейнджерс
|06.03
|13.03
| Стяуа
Лион
|06.03
|13.03
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|06.03
|13.03
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|06.03
|13.03
| Аякс
Айнтрахт Ф
|06.03
|13.03
| Виктория Пльзень
Лацио
|06.03
|13.03
| Рома
Атлетик Б
|06.03
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B05
B08
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B01
B04
|10.04
|17.04
| B03
B02
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05