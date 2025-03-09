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Тоттенхэм - Борнмут 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), 61 178 зрителей (97% при вместимости 62 850)
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Окончен
2 : 2
Борнмут

  • 30'
    Родриго Бентанкур
  • 45'
    Ив Биссума
  • 67'
    1:2
    Папе Матар Сарр
  • 84'
    2:2
    Сон Хын Мин
  • 87'
    Джеймс Мэддисон
0'
45'
90'
  • 4'
    Маркус Таверньер
  • 42'
    0:1
    Маркус Таверньер
  • 65'
    0:2
    Эванилсон
  • 69'
    Антуан Семеньо
  • 87'
    Деан Хёйсен
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Борнмут, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Борнмут
Борнмут
1ИталияврГульельмо Викарио
4АвстриязщКевин Дансо
23ИспаниязщПедро Порро
87'
17АргентиназщКристиан Ромеро
61'
24АнглиязщДжед Спенс
30УругвайпзРодриго Бентанкур
61'
8МалипзИв Биссума
46'
29СенегалпзПапе Матар Сарр
22УэльснпБреннан Джонсон
46'
19АнглиянпДоминик Соланке
28ФранциянпВильсон Одобер
15ШвецияпзЛукас Бергвалль
46'
7Южная КореянпСон Хын Мин
46'
37НидерландызщМикки ван де Вен
61'
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
61'
13ИталиязщДестини Удоджи
87'
13ИспанияврКепа Аррисабалага
23АнглиязщДжеймс Хилл
2НидерландызщДеан Хёйсен
3ВенгриязщМилош Керкез
4АнглияпзЛьюис Кук
12СШАпзТайлер Адамс
10ШотландияпзРайан Кристи
71'
16АнглияпзМаркус Таверньер
81'
24ГананпАнтуан Семеньо
90'
19НидерландынпДжастин Клюйверт
9Бразилиянп Эванилсон
71'
8АнглияпзАлекс Скотт
71'
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
71'
7УэльснпДэвид Брукс
81'
17КолумбиянпЛуис Синистерра
90'
Запасные
31ЧехияврАнтонин Кински
14АнглияпзАрчи Грей
11ФранцияпзМатис Тель
44АнглиянпДейн Скарлетт
40АнглияврУилл Деннис
20АргентиназщХулио Солер
45СШАзщМатаи Акинмбони
21КанаданпДэниел Джеббисон
43АнглиянпЗейн Силкотт-Дюберри
Главные тренеры
АвстралияАнгелос Постекоглу
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Борнмут1 : 0Тоттенхэм Хотспур
31.12.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Борнмут
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут0 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3Борнмут
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Борнмут2 : 3Тоттенхэм Хотспур
09.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Борнмут0 : 0Тоттенхэм Хотспур
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 2Борнмут
04.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.12.2018 Англия - Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 0Борнмут
11.03.2018 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут1 : 4Тоттенхэм Хотспур
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 4Тоттенхэм Хотспур
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Борнмут1 : 1 5 : 4
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Борнмут
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Борнмут0 : 1
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 3Борнмут
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 2Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2754
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2851
4
Лига чемпионов
Челси2849
5
Лига Европы
Манчестер Сити2847
6 Брайтон энд Хоув Альбион2846
7 Астон Вилла2945
8 Борнмут2844
9 Ньюкасл Юнайтед2744
10 Фулхэм2842
11 Кристал Пэлас2839
12 Брентфорд2838
13 Тоттенхэм Хотспур2834
14 Эвертон2833
15 Манчестер Юнайтед2733
16 Вест Хэм Юнайтед2733
17 Вулверхэмптон2823
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2817
19
Зона вылета
Лестер Сити2817
20
Зона вылета
Саутгемптон289

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