Тоттенхэм - Борнмут 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), 61 178 зрителей (97% при вместимости 62 850)
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Окончен
2 : 2
- 30'Родриго Бентанкур
- 45'Ив Биссума
- 67'1:2Папе Матар Сарр
- 84'2:2Сон Хын Мин
- 87'Джеймс Мэддисон
0'
45'
90'
- 4'Маркус Таверньер
- 42'0:1Маркус Таверньер
- 65'0:2Эванилсон
- 69'Антуан Семеньо
- 87'Деан Хёйсен
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Борнмут, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|23
|зщ
|Педро Порро
87'
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
61'
|24
|зщ
|Джед Спенс
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
61'
|8
|пз
|Ив Биссума
46'
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
46'
|19
|нп
|Доминик Соланке
|28
|нп
|Вильсон Одобер
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
46'
|7
|нп
|Сон Хын Мин
46'
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
61'
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
61'
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
87'
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|10
|пз
|Райан Кристи
71'
|16
|пз
|Маркус Таверньер
81'
|24
|нп
|Антуан Семеньо
90'
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
71'
|8
|пз
|Алекс Скотт
71'
|11
|нп
|Данго Уаттара
71'
|7
|нп
|Дэвид Брукс
81'
|17
|нп
|Луис Синистерра
90'
Запасные
|31
|вр
|Антонин Кински
|14
|пз
|Арчи Грей
|11
|пз
|Матис Тель
|44
|нп
|Дейн Скарлетт
|40
|вр
|Уилл Деннис
|20
|зщ
|Хулио Солер
|45
|зщ
|Матаи Акинмбони
|21
|нп
|Дэниел Джеббисон
|43
|нп
|Зейн Силкотт-Дюберри
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Андони Ираола
История личных встреч
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|31.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 3
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 3
|09.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|5 : 0
|11.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 4
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|54
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|28
|47
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|46
|7
|Астон Вилла
|29
|45
|8
|Борнмут
|28
|44
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|44
|10
|Фулхэм
|28
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|39
|12
|Брентфорд
|28
|38
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|34
|14
|Эвертон
|28
|33
|15
|Манчестер Юнайтед
|27
|33
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|33
|17
|Вулверхэмптон
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|28
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|9