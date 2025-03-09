Ювентус - Аталанта 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 21:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
09 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Аталанта, которое состоится 09 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Аталанта
Бергамо
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|нп
|Тимоти Веа
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|11
|нп
|Николас Гонсалес
|20
|нп
|Рандаль Коло Муани
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|32
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 2
|22.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|3 : 3
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|19.05.2021
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|03.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|26.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 2 : 4
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 5
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Серии A: «Ювентус» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|27
|47
|7
|Фиорентина
|27
|45
|8
|Милан
|28
|44
|9
|Рома
|27
|43
|10
|Удинезе
|27
|39
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|28
|32
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Кальяри
|28
|26
|15
|Верона
|27
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Парма
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|27
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|27
|14