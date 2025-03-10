Лацио - Удинезе 10 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 10-03-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
10 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Удинезе, которое состоится 10 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Удинезе
Удине
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|20
|нп
|Лум Чауна
|93
|вр
|Даниэле Паделли
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|28
|зщ
|Умар Соле
|29
|зщ
|Яка Бийол
|11
|зщ
|Хассан Камара
|14
|пз
|Артюр Атта
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Марко Барони
|Коста Руньяич
История личных встреч
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|0 : 1
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|18.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|02.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 4
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|25.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|28
|50
|7
|Рома
|28
|46
|8
|Фиорентина
|28
|45
|9
|Милан
|28
|44
|10
|Удинезе
|27
|39
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|28
|32
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Кальяри
|28
|26
|15
|Верона
|28
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Парма
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|28
|14