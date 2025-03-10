04:32 ()
Свернуть список

Лацио - Удинезе 10 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 10-03-2025 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
10 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Лацио
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Удинезе, которое состоится 10 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Удинезе
Удине
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
30 Португалия зщ Нуну Тавареш
8 Франция пз Маттео Гендузи
6 Италия пз Николо Ровелла
18 Дания нп Густав Исаксен
19 Сенегал нп Булайе Диа
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
20 Франция нп Лум Чауна
93 Италия вр Даниэле Паделли
31 Дания зщ Томас Кристенсен
28 Франция зщ Умар Соле
29 Словения зщ Яка Бийол
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
14 Франция пз Артюр Атта
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
10 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Удинезе2 : 1Лацио
11.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Лацио1 : 2Удинезе
07.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе1 : 2Лацио
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Удинезе0 : 1Лацио
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Лацио0 : 0Удинезе
20.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Удинезе1 : 1Лацио
18.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0 ДВУдинезе
02.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Лацио4 : 4Удинезе
21.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Удинезе0 : 1Лацио
29.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Лацио1 : 3Удинезе
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 2Лацио
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 2Лацио
25.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала 2 : 0Лацио
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 0Лацио
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Лацио2 : 2
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Удинезе1 : 0
21.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 1Удинезе
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Удинезе3 : 0
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 1Удинезе
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Удинезе3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2861
2
Лига чемпионов
Наполи2860
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2752
5
Лига Европы
Лацио2750
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2850
7 Рома2846
8 Фиорентина2845
9 Милан2844
10 Удинезе2739
11 Торино2835
12 Дженоа2832
13 Комо2829
14 Кальяри2826
15 Верона2826
16 Лечче2825
17 Парма2824
18
Зона вылета
Эмполи2822
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2814

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close