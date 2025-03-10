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Мотор - Легия 10 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 10-03-2025 20:00
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
10 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Мотор
Легия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Легия, которое состоится 10 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Легия
Варшава
История личных встреч
01.09.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Легия5 : 2Мотор
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 0 : 1Мотор
24.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Мотор3 : 2
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 0Мотор
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Мотор
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Мотор1 : 1
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 3 : 2Легия
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Легия3 : 1
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 3 : 1Легия
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Легия2 : 0
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Легия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2450
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2449
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2448
4 Погонь2440
5 Легия2339
6 Краковия2438
7 Гурник З2437
8 Мотор2335
9 ГКС Катовице2433
10 Пяст2433
11 Корона2432
12 Радомяк2428
13 Видзев2427
14 Сталь2423
15 Заглембе Л2422
16
Зона вылета
Пуща2422
17
Зона вылета
Лехия2421
18
Зона вылета
Шлёнск2415

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