Мотор - Легия 10 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 10-03-2025 20:00
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
10 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Легия, которое состоится 10 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мотор
Люблин
Легия
Варшава
История личных встреч
|01.09.2024
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|5 : 2
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|24.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 2
|16.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|09.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 2
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|3 : 1
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|24
|50
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|24
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|24
|48
|4
|Погонь
|24
|40
|5
|Легия
|23
|39
|6
|Краковия
|24
|38
|7
|Гурник З
|24
|37
|8
|Мотор
|23
|35
|9
|ГКС Катовице
|24
|33
|10
|Пяст
|24
|33
|11
|Корона
|24
|32
|12
|Радомяк
|24
|28
|13
|Видзев
|24
|27
|14
|Сталь
|24
|23
|15
|Заглембе Л
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Пуща
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Лехия
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|24
|15