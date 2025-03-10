Фамаликан - Риу Аве 10 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 10-03-2025 22:15
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
10 Марта 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Риу Аве, которое состоится 10 Марта 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|14
|зщ
|Mathias De Amorim
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|8
|пз
|Мирко Топич
|11
|нп
|Oscar Aranda
|29
|нп
|Вацлав Сейк
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|3
|зщ
|Андреас Нтои
|4
|зщ
|Нельсон Эбби
|2
|зщ
|Джонатан Панзо
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|16
|пз
|Брандон Агилера
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|19
|пз
|Кику Бондозу
|80
|нп
|Оле Польман
|7
|нп
|Andre Silva
|9
|нп
|Клэйтон
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|04.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|22.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|21.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|04.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|01.02.2020
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 2
|16.08.2019
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|17.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|31.01.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 2
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|10.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|06.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|56
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|56
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|25
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|25
|50
|5
|Санта-Клара
|25
|40
|6
|Каза Пия
|24
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|35
|8
|Эшторил
|25
|35
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Риу Аве
|24
|29
|11
|Морейренсе
|25
|28
|12
|Арока
|25
|28
|13
|Насьонал
|25
|26
|14
|Жил Висенте
|24
|23
|15
|АВС
|25
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|24
|15