04:33 ()
Свернуть список

Фамаликан - Риу Аве 10 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 10-03-2025 22:15
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
10 Марта 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Фамаликан
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Риу Аве, которое состоится 10 Марта 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Риу Аве
Вила-ду-Конде
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
4 Албания зщ Энеа Михай
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
5 Португалия зщ Рафа Соареш
14 Португалия зщ Mathias De Amorim
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
8 Сербия пз Мирко Топич
11 Испания нп Oscar Aranda
29 Чехия нп Вацлав Сейк
1 Польша вр Цезарий Мишта
3 Греция зщ Андреас Нтои
4 Англия зщ Нельсон Эбби
2 Англия зщ Джонатан Панзо
17 Греция пз Мариус Врусаи
16 Коста-Рика пз Брандон Агилера
34 Турция пз Демир Тыкназ
19 Португалия пз Кику Бондозу
80 Германия нп Оле Польман
7 Бразилия нп Andre Silva
9 Бразилия нп Клэйтон
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
04.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Риу Аве1 : 1Фамаликан
16.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Фамаликан2 : 1Риу Аве
16.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Риу Аве1 : 1Фамаликан
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Риу Аве2 : 2Фамаликан
22.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Фамаликан0 : 0Риу Аве
21.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Риу Аве0 : 1Фамаликан
12.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Риу Аве2 : 1Фамаликан
04.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Фамаликан1 : 1Риу Аве
01.02.2020 Португалия - Примейра 19-й тур Риу Аве2 : 2Фамаликан
16.08.2019 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан1 : 0Риу Аве
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 2 : 1Фамаликан
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Фамаликан2 : 0
17.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 2Фамаликан
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Фамаликан0 : 0
31.01.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 2Фамаликан
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Риу Аве2 : 1
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 1Риу Аве
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 1
10.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 1Риу Аве
06.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Риу Аве2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2456
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2456
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2550
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2550
5 Санта-Клара2540
6 Каза Пия2436
7 Витория Гимарайнш2435
8 Эшторил2535
9 Фамаликан2431
10 Риу Аве2429
11 Морейренсе2528
12 Арока2528
13 Насьонал2526
14 Жил Висенте2423
15 АВС2523
16
Стыковая зона
Эштрела2523
17
Зона вылета
Фаренсе2517
18
Зона вылета
Боавишта2415

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close