Эспаньол - Жирона 10 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 10-03-2025 22:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
10 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Жирона, которое состоится 10 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|10
|пз
|Поль Лосано
|19
|пз
|Урко Гонсалес
|20
|пз
|Алекс Крал
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|2
|нп
|Роберто Фернандес
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|19
|нп
|Боян Миовски
|20
|нп
|Брайан Хиль
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Мичел Санчес
История личных встреч
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 1
|01.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|07.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 2
|23.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|1 : 0
|20.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|1 : 2
|06.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 2
|25.11.2018
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
|22.04.2018
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|11.12.2017
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|14.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|03.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|41
|7
|Мальорка
|27
|37
|8
|Райо Вальекано
|27
|36
|9
|Сельта
|27
|36
|10
|Реал Сосьедад
|26
|34
|11
|Севилья
|26
|33
|12
|Осасуна
|26
|33
|13
|Хетафе
|27
|33
|14
|Жирона
|26
|32
|15
|Валенсия
|27
|27
|16
|Эспаньол
|25
|27
|17
|Леганес
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Алавес
|27
|26
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|27
|24
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|27
|16