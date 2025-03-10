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Эспаньол - Жирона 10 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 10-03-2025 22:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
10 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Эспаньол
Жирона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Жирона, которое состоится 10 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Жирона
Жирона
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
4 Албания зщ Мараш Кумбула
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
10 Испания пз Поль Лосано
19 Испания пз Урко Гонсалес
20 Чехия пз Алекс Крал
17 Испания нп Хофре Каррерас
7 Испания нп Хавьер Пуадо
2 Испания нп Роберто Фернандес
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
5 Испания зщ Давид Лопес
18 Чехия зщ Ладислав Крейчи
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
14 Испания пз Ориоль Ромеу
8 Украина пз Виктор Цыганков
19 Северная Македония нп Боян Миовски
20 Испания нп Брайан Хиль
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Жирона4 : 1Эспаньол
01.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Жирона2 : 1Эспаньол
07.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Эспаньол2 : 2Жирона
23.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 22-й тур Жирона1 : 0Эспаньол
20.11.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 13-й тур Эспаньол1 : 2Жирона
06.04.2019 Испания - Примера 31-й тур Жирона1 : 2Эспаньол
25.11.2018 Испания - Примера 13-й тур Эспаньол1 : 3Жирона
22.04.2018 Испания - Примера 34-й тур Жирона0 : 2Эспаньол
11.12.2017 Испания - Примера 15-й тур Эспаньол0 : 1Жирона
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 0 : 1Эспаньол
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Эспаньол1 : 1
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 2 : 1Эспаньол
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Эспаньол1 : 0
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 1 : 1Эспаньол
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Жирона2 : 2
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 2 : 0Жирона
14.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Жирона1 : 2
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 3 : 0Жирона
03.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Жирона2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2757
3
Лига чемпионов
Атлетико М2756
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2749
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2741
7 Мальорка2737
8 Райо Вальекано2736
9 Сельта2736
10 Реал Сосьедад2634
11 Севилья2633
12 Осасуна2633
13 Хетафе2733
14 Жирона2632
15 Валенсия2727
16 Эспаньол2527
17 Леганес2727
18
Зона вылета
Алавес2726
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2724
20
Зона вылета
Вальядолид2716

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