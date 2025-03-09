Атлетик Б - Мальорка 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 19:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
09 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Мальорка, которое состоится 09 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|24
|пз
|Беньят Прадос
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|21
|нп
|Мароан Саннади
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|6
|зщ
|Хосе Копете
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|27
|пз
|Роберт Наварро
|11
|нп
|Такума Асано
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|28.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 4 : 2
|02.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|4 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|14.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|11.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 0
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|13.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|7 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|24.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 1
|10.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|26
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|26
|38
|7
|Сельта
|27
|36
|8
|Райо Вальекано
|26
|36
|9
|Мальорка
|26
|36
|10
|Реал Сосьедад
|26
|34
|11
|Осасуна
|26
|33
|12
|Севилья
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|32
|14
|Хетафе
|26
|30
|15
|Валенсия
|27
|27
|16
|Эспаньол
|25
|27
|17
|Леганес
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Алавес
|27
|26
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|26
|24
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|27
|16