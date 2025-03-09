03:20 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 марта
Свернуть список

Атлетик Б - Мальорка 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 19:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
09 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Атлетик Б
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Мальорка, которое состоится 09 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Андони Горосабель
5 Испания зщ Ерай Альварес
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
24 Испания пз Беньят Прадос
23 Испания пз Микель Хаурехисар
9 Гана нп Иньяки Уильямс
7 Испания нп Алекс Беренгер
10 Испания нп Нико Уильямс
21 Испания нп Мароан Саннади
1 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
6 Испания зщ Хосе Копете
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
27 Испания пз Роберт Наварро
11 Япония нп Такума Асано
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
28.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Мальорка0 : 0Атлетик Б
06.04.2024 Кубок Испании Финал Атлетик Б1 : 1 4 : 2Мальорка
02.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Атлетик Б4 : 0Мальорка
03.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Мальорка0 : 0Атлетик Б
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур Мальорка1 : 1Атлетик Б
15.08.2022 Испания - Примера 1-й тур Атлетик Б0 : 0Мальорка
14.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Мальорка3 : 2Атлетик Б
11.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Атлетик Б2 : 0Мальорка
27.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Атлетик Б3 : 1Мальорка
13.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Мальорка0 : 0Атлетик Б
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 2 : 1Атлетик Б
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 1 : 0Атлетик Б
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Атлетик Б7 : 1
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 1 : 1Атлетик Б
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Атлетик Б3 : 0
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Мальорка1 : 1
24.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 1 : 1Мальорка
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Мальорка3 : 1
10.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Мальорка1 : 1
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 2 : 0Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Атлетико М2656
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид2654
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2648
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2638
7 Сельта2736
8 Райо Вальекано2636
9 Мальорка2636
10 Реал Сосьедад2634
11 Осасуна2633
12 Севилья2633
13 Жирона2632
14 Хетафе2630
15 Валенсия2727
16 Эспаньол2527
17 Леганес2727
18
Зона вылета
Алавес2726
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2624
20
Зона вылета
Вальядолид2716

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close