21:24 ()
Свернуть список

Челси - Лестер Сити 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), 39 750 зрителей (95% при вместимости 41 841)
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Челси
Окончен
1 : 0
Лестер Сити

  • 22'
    Коул Палмер
  • 60'
    1:0
    Марк Кукурелья
  • 90+6'
    Джош Ачимпонг
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лестер Сити, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Челси
    Лондон
    Лестер Сити
    Лестер
    1ИспанияврРоберт Санчес
    4АнглиязщТосин Адарабиойо
    6АнглиязщЛивай Колуилл
    3ИспаниязщМарк Кукурелья
    29ФранциязщУэсли Фофана
    73'
    25ЭквадорпзМойсес Кайседо
    8АргентинапзЭнцо Фернандес
    20АнглияпзКоул Палмер
    73'
    18ФранцияпзКристофер Нкунку
    89'
    19АнглиянпДжейдон Санчо
    7ПортугалиянпПедру Нету
    23АнглиязщТрево Чалоба
    73'
    32АнглиянпТайрик Джордж
    73'
    34АнглиязщДжош Ачимпонг
    89'
    30ДанияврМадс Хермансен
    2АнглиязщДжеймс Джастин
    84'
    3БельгиязщВаут Фас
    16ДаниязщВиктор Кристиансен
    83'
    4АнглиязщКонор Коуди
    33АнглиязщЛюк Томас
    6НигерияпзОнинье Ндиди
    11МароккопзБилал Эль-Ханнус
    73'
    24ФранцияпзБубакари Сумаре
    66'
    9АнглиянпДжейми Варди
    20ЗамбиянпПатсон Дака
    84'
    8АнглияпзГарри Уинкс
    66'
    40АргентинапзФакундо Буонанотте
    73'
    14ЯмайканпБобби де Кордова-Рид
    83'
    21Португалиязщ Рикарду
    84'
    10АнглиянпСтефи Мавидиди
    84'
    Запасные
    12ШвецияврФилип Йоргенсен
    5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
    39ФранцияпзМатис Амугу
    45БельгияпзРомео Лавиа
    22АнглияпзКирман Дьюсбери-Холл
    64ШвецияGenesis Antwi
    41ПольшаврЯкуб Столарчик
    5ИталиязщКалеб Околи
    25ФранциязщВойо Кулибали
    18ГананпДжордан Айю
    Главные тренеры
    ИталияЭнцо Мареска
    НидерландыРуд ван Нистелрой
    История личных встреч
    23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Лестер Сити1 : 2Челси
    17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Челси4 : 2Лестер Сити
    11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лестер Сити1 : 3Челси
    27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси2 : 1Лестер Сити
    19.05.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Челси1 : 1Лестер Сити
    20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Лестер Сити0 : 3Челси
    18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Челси2 : 1Лестер Сити
    15.05.2021 Кубок Англии Финал Челси0 : 1Лестер Сити
    19.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Лестер Сити2 : 0Челси
    28.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Лестер Сити0 : 1Челси
    06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 1 : 2Челси
    25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Челси4 : 0
    22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 1Челси
    14.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 3 : 0Челси
    08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Челси
    27.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 0Лестер Сити
    21.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Лестер Сити0 : 4
    15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Лестер Сити0 : 2
    07.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Лестер Сити
    01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 4 : 0Лестер Сити
    Текстовая трансляция
    90+7'
    Всё, игра окончена!
    90+6'
     
    Джош Ачимпонг
    Ачимпонг успел отметиться в протоколе матча чем-то кроме выхода на замену — схватил жёлтую за затяжку времени.
    90'
    Шесть минут остаётся играть командам.
    89'
     
    Джош Ачимпонг
    Ачимпонг заменил Нкунку.
    84'
     
    Стефи Мавидиди
    И Дака снят с игры. Мавидиди вместо него.
    84'
     
    Рикарду
    Рикарду заменил Джастина.
    83'
     
    Бобби де Кордова-Рид
    Ва-банк идёт ван Нистелрой с тройной заменой! Де Кордова-Рид выходит вместо Кристиансена.
    73'
     
    Факундо Буонанотте
    У «лис» Буонанотте вышел вместо Эль-Ханнуса.
    73'
     
    Тайрик Джордж
    Палмер уступает место на поле Джорджу.
    73'
     
    Трево Чалоба
    Пошла активность с заменами. Чалоба вступает в игру вместо Фофана.
    71'
    Палмер ворвался в штрафную, огляделся и нанёс мощный удар по воротам, попав в Коуди. Нету оказался расторопнее всех на подборе и перевёл на Санчо, тот резко пробил из правой части штрафной — снова Коуди заблокировал!
    69'
    Санчес уверенно забирает мяч в руки после навеса Джастина в штрафную.
    68'
    🔥 Санчо нашёл в штрафной Нету, который сразу пробил в ближний угол — Хермансен среагировал и спас!
    66'
     
    Гарри Уинкс
    Уинкс выходит на поле вместо Сумаре. Это первая замена в матче.
    60'
    Санчес рванулся за мячом, перехватывая прострел справа в штрафную. Перехватил, но пострадал, столкнувшись сначала с Варди, а затем — по инерции — с Адарабиойо.
    46'
    Замен в перерыве не произошло.
    46'
    Вернулись на поле футболисты.
    45+7'
    Прозвучал свисток на перерыв.
    45+5'
    А вот удар головой в прыжке после углового у Нкунку не получился — несильно, с отскоком от газона и правее ворот.
    45+4'
    🔥 Нету слева от лицевой покатил мяч на Нкунку, Кристофер прошёл чуть правее и очень опасно пробил под перекладину — Хермансен среагировал и в прыжке рукой выше ворот перевёл!
    45+2'
    Эль-Ханнус опасно навесил к воротам — Фофана в последний момент выбил мяч за лицевую линию, буквально сняв его с ноги Варди!
    45'
    Целых шесть минут добавлено к первому тайму.
    44'
    Энцо Фернандесу не удалось обыграть соперника на левом полуфланге рядом со штрафной.
    42'
    Нету ушёл от соперника на правом фланге, но подаче в штрафную точности не хватило.
    40'
    Кайседо навесил на ход Кукурелье, Марк прострелил в штрафную, где Нету не удалось замкнуть в борьбе с соперником!
    38'
    Слишком сильный навес со штрафного получился у Нету.
    37'
    Фас на правом фланге врезал Нкунку по ногам, прервав его перепасовку с партнёрами.
    35'
    Эль-Ханнус прострелил практически от углового флажка — у ворот мяч в руки Санчесу прилетел.
    33'
    Санчо пытался выполнить навес в штрафную, но он был заблокирован. Считает Джейдон, что Люк Томас сыграл рукой при этом, однако арбитр не согласен.
    31'
    Энцо Фернандес от души приложился с полуфланга, но в створ не попал.
    29'
    🔥 Кайседо нанёс мощный удар в правый нижний угол от дуги штрафной с рикошетом от газона — Хермансен накрыл!
    27'
    Завозился Палмер с мячом в штрафной после передачи Кукурельи и был накрыт защитой «Лестера».
    26'
    🔥 Джастин навесил с фланга в штрафную, Санчес на выходе не достал мяч, тот попал в голову Адарабиойо и прилетел в перекладину!
    24'
    Не прошла атака правым флангом у «Челси».
    23'
    Между прочим, это первый нереализованный пенальти в карьере Палмера. 12 из 13 11-метровых он забил.
    22'
    Заметался мяч по штрафной «Лестера» после углового, и в итоге голкипер его выловил.
    22'
    Долгая подготовка к 11-метровому идёт. Хермансен ещё попросил рефери проверить, правильно ли Палмер установил мяч.
    19'
    🔥 А вот это пенальти! Кристиансен уронил Санчо в своей штрафной.
    4'
    Коул Палмер
    VAR оснований для 11-метрового удара не нашёл.
    3'
    Палмер ворвался по центру в штрафную, зацепился за соперника и упал. Требуют хозяева пенальти!
    1'
    Поехали! Игра началась.
    0'
    Команды вышли на поле.
    0'
    Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Челси» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Лига чемпионов
    		Ливерпуль2970
    2
    Лига чемпионов
    		Арсенал2754
    3
    Лига чемпионов
    		Ноттингем Форест2851
    4
    Лига чемпионов
    		Челси2849
    5
    Лига Европы
    		Манчестер Сити2847
    6 Брайтон энд Хоув Альбион2846
    7 Астон Вилла2945
    8 Борнмут2844
    9 Ньюкасл Юнайтед2744
    10 Фулхэм2842
    11 Кристал Пэлас2839
    12 Брентфорд2838
    13 Тоттенхэм Хотспур2834
    14 Эвертон2833
    15 Манчестер Юнайтед2733
    16 Вест Хэм Юнайтед2733
    17 Вулверхэмптон2823
    18
    Зона вылета
    		Ипсвич Таун2817
    19
    Зона вылета
    		Лестер Сити2817
    20
    Зона вылета
    		Саутгемптон289

    Отзывы и комментарии к матчу

    Социальные комментарии Cackle
    Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Copyright © 2009-2024
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close