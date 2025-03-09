Челси - Лестер Сити 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), 39 750 зрителей (95% при вместимости 41 841)
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Окончен
1 : 0
- 22'Коул Палмер
- 60'1:0Марк Кукурелья
- 90+6'Джош Ачимпонг
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лестер Сити, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Лестер Сити
Лестер
|1
|вр
|Роберт Санчес
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
73'
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
73'
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
89'
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|7
|нп
|Педру Нету
|23
|зщ
|Трево Чалоба
73'
|32
|нп
|Тайрик Джордж
73'
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
89'
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
84'
|3
|зщ
|Ваут Фас
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
83'
|4
|зщ
|Конор Коуди
|33
|зщ
|Люк Томас
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
73'
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
66'
|9
|нп
|Джейми Варди
|20
|нп
|Патсон Дака
84'
|8
|пз
|Гарри Уинкс
66'
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
73'
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
83'
|21
|зщ
|Рикарду
84'
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
84'
Запасные
|12
|вр
|Филип Йоргенсен
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|39
|пз
|Матис Амугу
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|22
|пз
|Кирман Дьюсбери-Холл
|64
|Genesis Antwi
|41
|вр
|Якуб Столарчик
|5
|зщ
|Калеб Околи
|25
|зщ
|Войо Кулибали
|18
|нп
|Джордан Айю
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 2
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|19.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 1
|15.05.2021
|Кубок Англии
|Финал
|0 : 1
|19.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|28.06.2020
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|21.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|07.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
90+7'
Всё, игра окончена!
90+6'
Джош Ачимпонг
Ачимпонг успел отметиться в протоколе матча чем-то кроме выхода на замену — схватил жёлтую за затяжку времени.
90'
Шесть минут остаётся играть командам.
89'
Джош Ачимпонг
Ачимпонг заменил Нкунку.
84'
Стефи Мавидиди
И Дака снят с игры. Мавидиди вместо него.
84'
Рикарду
Рикарду заменил Джастина.
83'
Бобби де Кордова-Рид
Ва-банк идёт ван Нистелрой с тройной заменой! Де Кордова-Рид выходит вместо Кристиансена.
73'
Факундо Буонанотте
У «лис» Буонанотте вышел вместо Эль-Ханнуса.
73'
Тайрик Джордж
Палмер уступает место на поле Джорджу.
73'
Трево Чалоба
Пошла активность с заменами. Чалоба вступает в игру вместо Фофана.
71'
Палмер ворвался в штрафную, огляделся и нанёс мощный удар по воротам, попав в Коуди. Нету оказался расторопнее всех на подборе и перевёл на Санчо, тот резко пробил из правой части штрафной — снова Коуди заблокировал!
69'
Санчес уверенно забирает мяч в руки после навеса Джастина в штрафную.
68'
🔥 Санчо нашёл в штрафной Нету, который сразу пробил в ближний угол — Хермансен среагировал и спас!
66'
Гарри Уинкс
Уинкс выходит на поле вместо Сумаре. Это первая замена в матче.
60'
Санчес рванулся за мячом, перехватывая прострел справа в штрафную. Перехватил, но пострадал, столкнувшись сначала с Варди, а затем — по инерции — с Адарабиойо.
46'
Замен в перерыве не произошло.
46'
Вернулись на поле футболисты.
45+7'
Прозвучал свисток на перерыв.
45+5'
А вот удар головой в прыжке после углового у Нкунку не получился — несильно, с отскоком от газона и правее ворот.
45+4'
🔥 Нету слева от лицевой покатил мяч на Нкунку, Кристофер прошёл чуть правее и очень опасно пробил под перекладину — Хермансен среагировал и в прыжке рукой выше ворот перевёл!
45+2'
Эль-Ханнус опасно навесил к воротам — Фофана в последний момент выбил мяч за лицевую линию, буквально сняв его с ноги Варди!
45'
Целых шесть минут добавлено к первому тайму.
44'
Энцо Фернандесу не удалось обыграть соперника на левом полуфланге рядом со штрафной.
42'
Нету ушёл от соперника на правом фланге, но подаче в штрафную точности не хватило.
40'
Кайседо навесил на ход Кукурелье, Марк прострелил в штрафную, где Нету не удалось замкнуть в борьбе с соперником!
38'
Слишком сильный навес со штрафного получился у Нету.
37'
Фас на правом фланге врезал Нкунку по ногам, прервав его перепасовку с партнёрами.
35'
Эль-Ханнус прострелил практически от углового флажка — у ворот мяч в руки Санчесу прилетел.
33'
Санчо пытался выполнить навес в штрафную, но он был заблокирован. Считает Джейдон, что Люк Томас сыграл рукой при этом, однако арбитр не согласен.
31'
Энцо Фернандес от души приложился с полуфланга, но в створ не попал.
29'
🔥 Кайседо нанёс мощный удар в правый нижний угол от дуги штрафной с рикошетом от газона — Хермансен накрыл!
27'
Завозился Палмер с мячом в штрафной после передачи Кукурельи и был накрыт защитой «Лестера».
26'
🔥 Джастин навесил с фланга в штрафную, Санчес на выходе не достал мяч, тот попал в голову Адарабиойо и прилетел в перекладину!
24'
Не прошла атака правым флангом у «Челси».
23'
Между прочим, это первый нереализованный пенальти в карьере Палмера. 12 из 13 11-метровых он забил.
22'
Заметался мяч по штрафной «Лестера» после углового, и в итоге голкипер его выловил.
22'
Долгая подготовка к 11-метровому идёт. Хермансен ещё попросил рефери проверить, правильно ли Палмер установил мяч.
19'
🔥 А вот это пенальти! Кристиансен уронил Санчо в своей штрафной.
4'
Коул Палмер
VAR оснований для 11-метрового удара не нашёл.
3'
Палмер ворвался по центру в штрафную, зацепился за соперника и упал. Требуют хозяева пенальти!
1'
Поехали! Игра началась.
0'
Команды вышли на поле.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Челси» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|54
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|28
|47
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|46
|7
|Астон Вилла
|29
|45
|8
|Борнмут
|28
|44
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|44
|10
|Фулхэм
|28
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|39
|12
|Брентфорд
|28
|38
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|34
|14
|Эвертон
|28
|33
|15
|Манчестер Юнайтед
|27
|33
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|33
|17
|Вулверхэмптон
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|28
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|9