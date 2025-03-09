Манчестер Юнайтед - Арсенал 09 Марта прямая трансляция

Текстовая трансляция

87' Коллайер слева в штрафной получил пас и выполнил сильный прострел во вратарскую, уже готовился замыкать Хойлунд, но в последний момент выбил у него мяч из-под ног Магальяйнс!

85' Из центра штрафной Троссард в касание замыкал прострел Тирни — мяч разминулся с правой стойкой!

84' А теперь Мерино допустил потерю у своей штрафной, Хойлунд вывалился один на один с Райей, но затянул с ударом и был накрыт Райсом!

82' Мерино отлично забросил на правый полуфланг Мартинелли, Габриэл ворвался в штрафную и выстрелил в ближний угол — выручил Онана!

80' Нас точно ждёт нескучная концовка, так как «канонирам» нужна только победа, чтобы не отпустить ещё дальше лидирующий «Ливерпуль».

78' Плотный дальний удар нанёс Бруну — на месте Райя!

76' Киран Тирни А у лондонцев Киран Тирни поменял Парти.

76' Тоби Коллайер И Тоби Коллайер заменил Эриксена.

76' Расмус Хойлунд Расмус Хойлунд появился вместо Зиркзее.

74' Кстати, повтор дал понять, что «рисовал» фол Льюис-Скелли, не было там контакта с де Лигтом.

71' Эдегор взялся исполнить и пробил в центр стенки, где располагался Каземиро!

69' Прямо на дуге радиуса штрафной де Лигт сбил Льюиса-Скелли! Опаснейший стандарт получают в своё распоряжение «пушкари»!

68' Совсем не получилась у Троссарда диагональ направо на Мартинелли — аут в пользу хозяев.

66' Троссард у радиуса замахом «купил» двух защитников, а вот пробил откровенно плохо — мяч полетел значительно левее створа.

65' В середине поля Каземиро в борьбе за позицию подтолкнул в спину Мерино.

63' У бровки Льюис-Скелли сфолил на Гарначо.

61' В чужой штрафной Магальяйнс вместо мяча ударил по ноге Мазрауи.

59' Из вратарской пяткой Зиркзее замыкал прострел Гарначо — вновь спасает команду Райя!

58' Майлз Льюис-Скелли И Майлз Льюис-Скелли вышел вместо Калафьори.

58' Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли поменял Нванери.

56' В полуфланге в пылу борьбы Мерино в попытке добраться до мяча наступил на ногу Гарначо — просмотрела фол бригада арбитров во главе с Тейлором.

54' Ой, какая контратака прошла у манкунианцев! Зиркзее развернул соперника в центре поля и покатил налево на ход Дало, Диогу от угла штрафной мягко забросил на дальнюю штангу Мазрауи, Нуссайр замыкал в касание — невероятным образом сумел среагировать Райя!

52' Теперь уже с противоположного угла поля Эдегор направил мяч на линию штрафной, откуда Райс с лёта выстрелил выше ворот!

51' Слева накоротке разыграли угловой гости, Троссард покатил к линии штрафной Эдегору, Мартин в касание зарядил под перекладину — в красивом прыжке дотянулся кончиками пальцев Онана и перевёл мяч за лицевую!

50' Дало у бровки чисто сыграл в отборе против Нванери, а затем при попытке пробросить мяч себе на ход упустил его за боковую.

48' Гарначо с правого края прострелил во вратарскую — Райя в падении поймал мяч!

46' Айден Хевен Айден Хевен заменил Йоро.

46' Поехали, второй тайм!

45+5' Завершён первый тайм! Шикарный выстрел Бруну Фернандеша со штрафного уже в компенсированное время позволяет «МЮ» после 45 минут обыгрывать «Арсенал» — 1:0! Уходим на перерыв!

45+4' Какой минимализм от «МЮ» — первый же удар в створ у парней Аморима стал голевым!

45+2' Леандро Троссард В паре метров от радиуса чуть правее центра Троссард сзади заплёл ноги Гарначо и получил за это жёлтую.

45' Четыре минуты добавил Энтони Тейлор.

45' Возобновилась встреча, вернулся нидерландский нападающий хозяев на поле.

44' Врачи «красных дьяволов» на газоне, неплохо так досталось Джошуа.

42' Недалеко от штрафной соперника Парти в воздушном единоборстве заехал рукой по лицу Зиркзее.

41' В очередной офсайд у правой бровки забрался Итан Нванери.

39' Калафьори от левого угла штрафной отдал накоротке Райсу, Деклан катил на ход Троссарду, но сделал это слишком сильно.

37' Нванери справа ушёл в лицевую от Дало и сильно прострелил во вратарскую — Линделёф не дал мячу дойти до Мерино!

35' С радиуса наносил удар Эдегор, но угодил в «пятую точку» Эриксену!

34' Эдегор выполнил классный черпачок направо в штрафную Троссарду, Леандро оказался один перед Онана, но не сумел акцентированно попасть по мячу!

32' Магальяйнс пасом нашёл у линии штрафной Троссарда, Леандро одним движением обыграл Линделёфа и с радиуса выстрелил рядом с правой штангой!

30' Парти забросил направо в штрафную на Тимбера — Юрриен при приёме мяча подыграл себе рукой.

28' Райс с левого угла поля навесил во вратарскую — Онана уверенно выловил мяч.

26' Всё в порядке с Микелем и Маттейсом, обошлись оба игрока без медицинской помощи.

25' У центрального круга жёстко столкнулись Мерино и де Лигт, даёт паузу Энтони Тейлор.

23' Калафьори отдал Эдегору и побежал открываться налево в штрафную, делал с разворота Мартин ответную передачу, но покатил слишком сильно как для Риккардо, так и для Мерино.

21' В момент передачи Эдегора Нванери на правом полуфланге находился во «вне игры».

20' Метров с 20 из-под защитника нанёс дальний удар Эдегор — на месте Онана!

19' С правого фланга Мазрауи подавал в направлении Зиркзее — Магальяйнс верно занял позицию и спокойно перехватил мяч.

17' Райс от левого флажка подал во вратарскую — Онана на выходе добрался до мяча и вынес его.

15' Гарначо на правом краю штрафной получил мяч и бил низом в дальний угол — получилось параллельно створу!

14' Справа Эдегор катил за спину Дало на ход врывавшемуся в штрафную Тимберу — Диогу не позволил мячу пройти мимо себя.

12' Возникли проблемы со здоровьем у Йоро, пришлось вмешиваться медицинскому штабу хозяев. После получения помощи вернулся Лени на поле.

10' Эдегор на подходе к штрафной обыгрался с Райсом, ворвался внутрь, но далее чисто против Мартина действовал в отборе Йоро. Мяч отскочил на ногу Мерино, который опасно пробил рядом с ближней стойкой!

8' Эдегор выполнил заброс в штрафную на Райса, Деклан грудью подработал мяч, искал возможность для удара, но был накрыт Каземиро.

6' У центральной линии поля Парти «промял» ахилл Гарначо — фол зафиксировал главный арбитр Энтони Тейлор.

4' Едва под высоким прессингом «канониров» не ошиблись в своей штрафной защитники манкунианцев, повезло, что мяч удачно от де Лигта отскочил в руки Онана.

2' Парти забросил к правой границе штрафной Нванери, Итан головой скидывал Эдегору — Линделёф надёжно сыграл на перехвате.

1' Матч стартовал!