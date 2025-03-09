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Торпедо М - Уфа 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур
Торпедо МУфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Уфа, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Уфа0 : 1Торпедо М
26.09.2023 Fonbet Кубок России 1/32 финала Уфа1 : 1 8 : 7Торпедо М
17.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Уфа0 : 0Торпедо М
09.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Уфа1 : 0Торпедо М
08.12.2014 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Торпедо М2 : 2Уфа
20.10.2014 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Уфа1 : 1Торпедо М
23.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Торпедо М0 : 0Уфа
07.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Уфа1 : 0Торпедо М
26.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Торпедо М2 : 2Уфа
16.07.2012 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Уфа3 : 0Торпедо М
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 0Торпедо М
20.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Торпедо М
12.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Торпедо М
06.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Торпедо М
03.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Торпедо М1 : 0
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 1 : 1Уфа
30.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 2 : 1Уфа
22.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 5 : 2Уфа
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Уфа2 : 0
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 1 : 0Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2246
2
Повышение
Торпедо М2243
3
Стыковая зона
Черноморец2340
4
Стыковая зона
Урал2238
5 Сочи2238
6 СКА-Хабаровск2232
7 Енисей2331
8 Арсенал Т2331
9 Ротор2231
10 Чайка2329
11 КАМАЗ2328
12 Нефтехимик2226
13 Родина2325
14 Шинник2222
15 Уфа2221
16
Зона вылета
Сокол2220
17
Зона вылета
Алания2319
18
Зона вылета
Тюмень2316

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