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Хоффенхайм - Хайденхайм 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 18:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
09 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Хоффенхайм
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Хайденхайм, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1 Германия вр Оливер Бауман
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
35 Бразилия зщ Артур Шавес
4 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Австрия зщ Александер Прасс
8 Германия пз Деннис Гайгер
20 Германия пз Финн Оле Беккер
7 Германия пз Том Бишоф
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
33 Германия нп Макс Моэрстедт
14 Нигерия нп Гифт Орбан
1 Германия вр Кевин Мюллер
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
4 Германия зщ Тим Зирслебен
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
3 Германия пз Ян Шёппнер
39 Германия пз Никлас Дорш
13 Германия пз Франс Кретциг
17 Австрия пз Матиас Хонсак
18 Германия нп Марвин Пирингер
Главные тренеры
Австрия Кристиан Ильцер
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
27.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Хайденхайм0 : 0Хоффенхайм
27.01.2024 Германия - Бундеслига 19-й тур Хоффенхайм1 : 1Хайденхайм
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Хайденхайм2 : 3Хоффенхайм
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 0 : 1Хоффенхайм
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Хоффенхайм1 : 1
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 1 : 3Хоффенхайм
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Хоффенхайм0 : 4
02.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 3 : 1Хоффенхайм
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Хайденхайм0 : 3
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 2 : 2Хайденхайм
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Хайденхайм1 : 3 ДВ
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Хайденхайм0 : 2
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 2Хайденхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2561
2
Лига чемпионов
Байер2553
3
Лига чемпионов
Майнц2544
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2442
5
Лига Европы
Фрайбург2541
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2539
7 Вольфсбург2538
8 Штутгарт2537
9 Боруссия М2537
10 Боруссия Д2535
11 Аугсбург2535
12 Вердер2533
13 Хоффенхайм2425
14 Унион2423
15 Санкт-Паули2522
16
Стыковая зона
Бохум2520
17
Зона вылета
Хольштайн2517
18
Зона вылета
Хайденхайм2415

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