Хоффенхайм - Хайденхайм 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 18:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
09 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Хайденхайм, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Оливер Бауман
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|35
|зщ
|Артур Шавес
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Александер Прасс
|8
|пз
|Деннис Гайгер
|20
|пз
|Финн Оле Беккер
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|33
|нп
|Макс Моэрстедт
|14
|нп
|Гифт Орбан
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|39
|пз
|Никлас Дорш
|13
|пз
|Франс Кретциг
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Франк Шмидт
История личных встреч
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 4
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|25
|44
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|24
|42
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|25
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Вольфсбург
|25
|38
|8
|Штутгарт
|25
|37
|9
|Боруссия М
|25
|37
|10
|Боруссия Д
|25
|35
|11
|Аугсбург
|25
|35
|12
|Вердер
|25
|33
|13
|Хоффенхайм
|24
|25
|14
|Унион
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|15