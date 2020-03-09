Нант - Страсбург 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 18:15
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
09 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Страсбург, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Страсбург
Страсбург
|16
|вр
|Антони Лопеш
|11
|зщ
|Маркус Коко
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|3
|зщ
|Николя Козза
|6
|пз
|Дуглас
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|32
|зщ
|Валентин Барко
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|26
|пз
|Дилан Баква
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|8
|пз
|Андрей Сантос
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|14
|нп
|Секу Мара
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 4
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|7 : 1
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|24
|39
|7
|Страсбург
|24
|37
|8
|Тулуза
|25
|34
|9
|Ланс
|24
|33
|10
|Брест
|24
|33
|11
|Ренн
|25
|29
|12
|Осер
|24
|28
|13
|Анже
|24
|27
|14
|Нант
|24
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15