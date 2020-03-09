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Нант - Страсбург 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 18:15
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
09 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Нант
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Страсбург, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Страсбург
Страсбург
16 Португалия вр Антони Лопеш
11 Франция зщ Маркус Коко
4 Франция зщ Николя Паллуа
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
3 Франция зщ Николя Козза
6 Бразилия пз Дуглас
5 Испания пз Педро Чиривелья
8 Франция пз Йоанн Лепенан
27 Нигерия пз Мозес Саймон
39 Франция нп Маттис Аблин
31 Египет нп Мостафа Мохамед
1 Сербия вр Джордже Петрович
22 Франция зщ Гела Дуэ
23 Франция зщ Мамаду Сарр
32 Аргентина зщ Валентин Барко
29 Франция пз Исмаэль Дукуре
26 Франция пз Дилан Баква
6 Франция пз Феликс Лемарешаль
8 Бразилия пз Андрей Сантос
15 Швеция пз Себастьян Нанаси
14 Франция нп Секу Мара
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Страсбург3 : 1Нант
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Нант1 : 3Страсбург
06.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Страсбург1 : 2Нант
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Нант0 : 2Страсбург
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Страсбург1 : 1Нант
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Страсбург1 : 0Нант
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Нант2 : 2Страсбург
25.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Страсбург1 : 2Нант
06.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Нант0 : 4Страсбург
18.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Нант0 : 1Страсбург
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 2 : 0Нант
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Нант3 : 1
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 7 : 1Нант
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Нант0 : 2
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 2Нант
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 0 : 1Страсбург
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Страсбург0 : 0
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 2Страсбург
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Страсбург2 : 0
05.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала Страсбург1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2449
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2544
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2439
7 Страсбург2437
8 Тулуза2534
9 Ланс2433
10 Брест2433
11 Ренн2529
12 Осер2428
13 Анже2427
14 Нант2424
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2515

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