Айнтрахт Ф - Унион 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 16:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
09 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Унион, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Унион
Берлин
|1
|вр
|Кевин Трапп
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|35
|зщ
|Тута
|3
|зщ
|Артур Теате
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|6
|пз
|Оскар Хойлунн
|27
|пз
|Марио Гётце
|20
|пз
|Джан Узун
|11
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|5
|зщ
|Данило Дуки
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|15
|зщ
|Том Роте
|29
|пз
|Лука Тусар
|8
|пз
|Рани Хедира
|11
|пз
|Чон У Ён
|23
|нп
|Андрей Илич
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|04.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|17.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|28.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|5 : 2
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|4 : 0
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 4
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|25
|44
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|24
|42
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|25
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Вольфсбург
|25
|38
|8
|Штутгарт
|25
|37
|9
|Боруссия М
|25
|37
|10
|Боруссия Д
|25
|35
|11
|Аугсбург
|25
|35
|12
|Вердер
|25
|33
|13
|Хоффенхайм
|24
|25
|14
|Унион
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|15