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Айнтрахт Ф - Унион 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 16:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
09 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Айнтрахт Ф
Унион

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Унион, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Унион
Берлин
1 Германия вр Кевин Трапп
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
35 Бразилия зщ Тута
3 Бельгия зщ Артур Теате
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
21 Германия зщ Натаниэль Браун
16 Швеция пз Хуго Ларссон
6 Дания пз Оскар Хойлунн
27 Германия пз Марио Гётце
20 Турция пз Джан Узун
11 Франция нп Уго Экитике
1 Дания вр Фредерик Рённов
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
4 Португалия зщ Диогу Лейте
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
15 Германия зщ Том Роте
29 Франция пз Лука Тусар
8 Германия пз Рани Хедира
11 Южная Корея пз Чон У Ён
23 Сербия нп Андрей Илич
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
27.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Унион1 : 1Айнтрахт Ф
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Унион
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Унион0 : 3Айнтрахт Ф
04.04.2023 Кубок Германии 1/4 финала Айнтрахт Ф2 : 0Унион
19.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Унион2 : 0Айнтрахт Ф
01.10.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Унион
17.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур Унион2 : 0Айнтрахт Ф
28.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Унион
20.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Айнтрахт Ф5 : 2Унион
28.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Унион3 : 3Айнтрахт Ф
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 2Айнтрахт Ф
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Ф1 : 4
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 4 : 0Айнтрахт Ф
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Ф3 : 1
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
02.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Унион0 : 1
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 6 : 0Унион
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Унион1 : 2
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 0 : 4Унион
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Унион0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2561
2
Лига чемпионов
Байер2553
3
Лига чемпионов
Майнц2544
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2442
5
Лига Европы
Фрайбург2541
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2539
7 Вольфсбург2538
8 Штутгарт2537
9 Боруссия М2537
10 Боруссия Д2535
11 Аугсбург2535
12 Вердер2533
13 Хоффенхайм2425
14 Унион2423
15 Санкт-Паули2522
16
Стыковая зона
Бохум2520
17
Зона вылета
Хольштайн2517
18
Зона вылета
Хайденхайм2415

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