Твенте - Алмере Сити 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 17:45
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
09 Марта 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Алмере Сити, которое состоится 09 Марта 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|18
|пз
|Михел Влап
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|8
|нп
|Тейлор Бут
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|28
|пз
|Тим Ресевёр
|8
|пз
|Anas Tahiri
|18
|пз
|Шарль-Андреас Брим
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|9
|нп
|Томас Робине
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 5
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 4
|26.01.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 3
|26.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|5 : 2 ДВ
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|24
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|24
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|25
|32
|9
|Херенвен
|24
|30
|10
|Гронинген
|24
|28
|11
|НАК Бреда
|25
|28
|12
|Хераклес
|25
|27
|13
|НЕК Неймеген
|24
|26
|14
|ПЕК Зволле
|24
|25
|15
|Спарта
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|24
|14