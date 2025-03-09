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Твенте - Алмере Сити 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 17:45
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
09 Марта 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Твенте
Алмере Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Алмере Сити, которое состоится 09 Марта 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Алмере Сити
Алмере
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
18 Нидерланды пз Михел Влап
23 Чехия пз Михал Садилек
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
8 США нп Тейлор Бут
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
4 Испания зщ Рикардо Висус
15 Уэльс зщ Джеймс Лоуренс
14 Греция зщ Василиос Загаритис
28 Нидерланды пз Тим Ресевёр
8 Бельгия пз Anas Tahiri
18 Канада пз Шарль-Андреас Брим
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
9 Франция нп Томас Робине
11 Франция нп Жуниор Кадиль
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Алмере Сити0 : 5Твенте
24.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Твенте3 : 1Алмере Сити
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Алмере Сити1 : 4Твенте
26.01.2019 Нидерланды - Первый дивизион 22-й тур Алмере Сити1 : 3Твенте
26.10.2018 Нидерланды - Первый дивизион 11-й тур Твенте1 : 0Алмере Сити
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 1Твенте
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Твенте2 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 5 : 2 ДВТвенте
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Твенте2 : 0
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Твенте2 : 1
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Алмере Сити0 : 1
22.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 1Алмере Сити
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 2Алмере Сити
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 1Алмере Сити
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Алмере Сити1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2460
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2452
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2446
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2444
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2443
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2438
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2532
9 Херенвен2430
10 Гронинген2428
11 НАК Бреда2528
12 Хераклес2527
13 НЕК Неймеген2426
14 ПЕК Зволле2425
15 Спарта2524
16
Стыковая зона
Виллем II2424
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2414

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