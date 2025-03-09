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Видзев - Ягеллония 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 18:30
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
09 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Видзев
Окончен
0 : 1
Ягеллония

  • 7'
    Marcel Krajewski
  • 31'
    Ноа Дилиберто
  • 70'
    Матеуш Жиро
  • 90'
    Юльян Шеху
0'
45'
90'
  • 8'
    0:1
    Матеуш Скшипчак
  • 52'
    Душан Стойинович
  • 87'
    Жоан Моутинью
  • 90'
    Ярослав Кубицки
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Ягеллония, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Ягеллония
Белосток
1ПольшаврРафал Гикевич
91ПольшазщMarcel Krajewski
4ПольшазщМатеуш Жиро
24ГрециязщPolydefkis Volanakis
16ДаниязщПетер Теркильдсен
44ФранцияпзНоа Дилиберто
57'
25ЧехияпзМарек Ганоушек
69'
6АлбанияпзЮльян Шеху
7ПольшапзЯкуб Луковски
57'
37ГерманияпзСебастьян Керк
57'
29СловакиянпЛюбомир Тупта
80'
77ПольшапзЯкуб Сыпек
57'
10ИспанияпзФран Альварес
57'
99Босния и ГерцеговинанпСаид Хамулич
57'
19ПольшапзБартломей Павловски
69'
92ПортугалиязщФабио Нунеш
80'
50ПольшаврСлавомир Абрамович
82ПортугалиязщТомаш Силва
3СловениязщДушан Стойинович
72ПольшапзМатеуш Скшипчак
44ПортугалияпзЖоан Моутинью
31СШАпзЛеон Флак
6ПольшапзТарас Романчук
61'
86ПольшапзBartosz Mazurek
46'
99НорвегияпзКристоффер Хансен
90+2'
21Северная МакедонияпзДарко Чурлинов
61'
10АнголанпАфимику Пулулу
69'
11ИспаниянпХесус Имас
46'
14ПольшапзЯрослав Кубицки
61'
20ИспаниянпМики Вильяр
61'
9ФранциянпЛамин Диаби-Фадига
69'
80ПольшанпОскар Петушевски
90+2'
Запасные
31ПольшаврМиколай Беганьски
62КосовозщЛирим Кастрати
2ПортугалиязщЛуиш Силва
55ПольшапзШимон Чиж
1ПольшаврМаксимилиан Стриек
5ПольшазщЦезарий Полак
7ПортугалияпзEdi Semedo
87ГрецияDimitrios Retsos
Главные тренеры
ПольшаАдриан Семенец
История личных встреч
01.09.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Ягеллония1 : 0Видзев
11.02.2024 Польша - Экстракласса 20-й тур Видзев1 : 3Ягеллония
04.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Ягеллония2 : 1Видзев
03.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Видзев1 : 1Ягеллония
22.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Ягеллония0 : 2Видзев
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 1 : 1Видзев
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Видзев0 : 4
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 0Видзев
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Видзев1 : 1
31.01.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 4 : 1Видзев
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Ягеллония3 : 0
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Ягеллония1 : 0
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 2 : 2Ягеллония
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Ягеллония3 : 1
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Ягеллония3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2450
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2449
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2448
4 Погонь2440
5 Легия2339
6 Краковия2438
7 Гурник З2437
8 Мотор2335
9 ГКС Катовице2433
10 Пяст2433
11 Корона2432
12 Радомяк2428
13 Видзев2427
14 Сталь2423
15 Заглембе Л2422
16
Зона вылета
Пуща2422
17
Зона вылета
Лехия2421
18
Зона вылета
Шлёнск2415

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