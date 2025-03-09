Видзев - Ягеллония 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 18:30
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
09 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Окончен
0 : 1
- 7'Marcel Krajewski
- 31'Ноа Дилиберто
- 70'Матеуш Жиро
- 90'Юльян Шеху
0'
45'
90'
- 8'0:1Матеуш Скшипчак
- 52'Душан Стойинович
- 87'Жоан Моутинью
- 90'Ярослав Кубицки
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Ягеллония, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Видзев
Лодзь
Ягеллония
Белосток
|1
|вр
|Рафал Гикевич
|91
|зщ
|Marcel Krajewski
|4
|зщ
|Матеуш Жиро
|24
|зщ
|Polydefkis Volanakis
|16
|зщ
|Петер Теркильдсен
|44
|пз
|Ноа Дилиберто
57'
|25
|пз
|Марек Ганоушек
69'
|6
|пз
|Юльян Шеху
|7
|пз
|Якуб Луковски
57'
|37
|пз
|Себастьян Керк
57'
|29
|нп
|Любомир Тупта
80'
|77
|пз
|Якуб Сыпек
57'
|10
|пз
|Фран Альварес
57'
|99
|нп
|Саид Хамулич
57'
|19
|пз
|Бартломей Павловски
69'
|92
|зщ
|Фабио Нунеш
80'
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|82
|зщ
|Томаш Силва
|3
|зщ
|Душан Стойинович
|72
|пз
|Матеуш Скшипчак
|44
|пз
|Жоан Моутинью
|31
|пз
|Леон Флак
|6
|пз
|Тарас Романчук
61'
|86
|пз
|Bartosz Mazurek
46'
|99
|пз
|Кристоффер Хансен
90+2'
|21
|пз
|Дарко Чурлинов
61'
|10
|нп
|Афимику Пулулу
69'
|11
|нп
|Хесус Имас
46'
|14
|пз
|Ярослав Кубицки
61'
|20
|нп
|Мики Вильяр
61'
|9
|нп
|Ламин Диаби-Фадига
69'
|80
|нп
|Оскар Петушевски
90+2'
Запасные
|31
|вр
|Миколай Беганьски
|62
|зщ
|Лирим Кастрати
|2
|зщ
|Луиш Силва
|55
|пз
|Шимон Чиж
|1
|вр
|Максимилиан Стриек
|5
|зщ
|Цезарий Полак
|7
|пз
|Edi Semedo
|87
|Dimitrios Retsos
Главные тренеры
|Адриан Семенец
История личных встреч
|01.09.2024
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Польша - Экстракласса
|20-й тур
|1 : 3
|04.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|2 : 1
|03.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|1 : 1
|22.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|0 : 2
|28.02.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|09.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|31.01.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|4 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|2 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|16.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|24
|50
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|24
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|24
|48
|4
|Погонь
|24
|40
|5
|Легия
|23
|39
|6
|Краковия
|24
|38
|7
|Гурник З
|24
|37
|8
|Мотор
|23
|35
|9
|ГКС Катовице
|24
|33
|10
|Пяст
|24
|33
|11
|Корона
|24
|32
|12
|Радомяк
|24
|28
|13
|Видзев
|24
|27
|14
|Сталь
|24
|23
|15
|Заглембе Л
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Пуща
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Лехия
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|24
|15