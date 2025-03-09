Реал Мадрид - Райо Вальекано 09 Марта прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+3' Всё, прозвучал финальный свисток! Мадридский «Реал» на родном «Сантьяго Бернабеу» обыграл крепкий «Райо Вальекано» — 2:1! Все мячи пришлись на первый тайм: на голы Килиана Мбаппе и Винисиуса ответом послужил прицельный выстрел Педро Диаса. Команда Карло Анчелотти набирает три очка и догоняет лидирующую «Барселону», игра которой в 27-туре была перенесена. Захватывающая чемпионская гонка в испанской Примере продолжается! А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+2' Лука Модрич Модрич решил на правах капитана пообщаться с главным судьёй, но слишком эмоционально, за что и удостоился предупреждения.

90+1' Всего три минуты главный арбитр добавил ко времени второго тайма.

88' Камавинга врезался в Рвциу у края мадридской штрафной. Унай Лопес со стандарта выполнил подачу поближе к воротам «Реала», но не добился желаемого.

86' Браим Диас Браим Диас вошёл в игру, заменив Беллингема.

85' Унай Лопес Унай Лопес отправил Эспино отдыхать.

85' Серхи Гвардиола Серхи Гвардиола заменил Сисса.

85' Орельен Тчуамени Тчуамени сорвал контратаку гостей, но лишь ценой на жёлтую карточку! Трехо попал под жёсткий подкат полузащитника «Реала».

84' Аридане остановил опасную атаку «Реала»! Винисиус уже привычно проскочил в лицевую, откуда прострелил во вратарскую, где защитник «Райо» опередил Франсиско Гарсию!

83' Вальверде исполнил мягкий заброс в лицевую, откуда Васкес пытался сделать пас пяткой, но Беллингем не встретился с мячом!

81' Модрич попал под жёсткий подкат в исполнении Трехо! Где-то рядом с жёлтой карточкой.

79' Винисиус Жуниор Винисиус решил поговорить с арбитром, но не справился с эмоциями и получил в награду жёлтую карточку.

79' Эдуарду Камавинга А меняют Мбаппе. Камавинга появился на поле.

78' Беллингем пострадал в центре поля, получив болезненный толчок в спину. Неудачно приземлился Джуд. Врачи выбежали на поле.

76' И тут же всплеск от «Реала»! Модрич с левого фланга низом прострелил к линии вратарской, а Винисиус ускользнул от защитника и в касание подправил мяч — получилось не так далеко от дальней штанги!

74' Скромным получается второй тайм на хорошие подходы к воротам, но у нас ещё есть концовка, которая обязана добавить зрелищности.

72' Алаба пытался выполнить длинный пас за спины защитникам «Райо», но до Беллингема мяч не долетел. Не так заметен Джуд в этой игре.

70' Оскар Мартин Эмбарба заменён. Оскар Мартин получил шанс.

70' Иван Балиу Балиу заменил Диаса.

69' Оскар Трехо Тройную замену подготовил «Райо». Гумбау уступил место на поле Трехо.

69' Мбаппе совершил потерю у чужой штрафной, моментально вступил в отбор, но нарушил правила.

68' Федерико Вальверде Время первой замены. Вальверде — вместо Родриго. Такова задумка Карло Анчелотти.

65' Тчуамени едва не вывел Винисиуса один на один! В небольшой офсайд забрался бразилец!

63' Херард Гумбау Гумбау в подкате снёс Тчуамени! И это фол на первую жёлтую карточку в матче.

62' Винисиус не стал обращать внимание на партнёров, сам полез в чужую штрафной, но застрял, нарвавшись на коллективный отбор защитников «Райо».

61' Педро Диас одним пасом через центр пробовал обострить атаку, но оборона «Реала» не позволила мячу оказаться в штрафной.

59' И атака правым флангом не задалась у «Райо». По-прежнему «Реал» позволяет сопернику владеть мячом.

57' Попытались гости развить атаку по левому флангу, но первая же передача к чужой штрафной не нашла адресата — мяч укатился за лицевую.

55' Мбаппе разогнался по левому флангу, пробежал вдоль линии штрафной и пробил низом из-под защитника — в полуметре от ближней штанги прокатился мяч!

54' «Реал» не мешает сопернику контролировать мяч на своей половине. «Райо» долго готовит выход из обороны в атаку.

52' Винисиус пустился в дриблинг, протащил мяч в лицевую и выполнил подачу на радиус штрафной, где Мбаппе в единоборстве с защитником не подстроился под удар.

50' Винисиус подключил Васкеса в атаку, но прострел от лицевой гости заблокировали. Рассчитывали хозяева на угловой, но судья назначил удар от ворот.

48' Гумбау со стандартного положения выполнил навес в штрафную «Реала», где Тчуамени уверенно выиграл борьбу на втором этаже.

46' Возобновилась встреча на «Сантьяго Бернабеу»! В прежних составах команды начинают второй тайм.

45+4' Прозвучал свисток на перерыв! В первые полчаса игры «Реал» не предлагал сопернику высоких скоростей, после чего оформил два быстрый гола: Килиан Мбаппе и Винисиус разобрались с обороной «Райо». А Педро Диас своим красочным забитым мячом в компенсированное время неожиданно добавил интриги на вторую половину встречи, 2:1! Немного отдохнём и обязательно продолжим!

45+3' Три минуты главный арбитр добавил ко времени первого тайма.

45' Альваро Гарсия получил возможность пробить из пределов штрафной «Реала», но безупречный подкат Алабы помешал мячу полететь в створ!

44' Родриго получил повреждение, которое требует вмешательства медиков. Похоже, на руку наступили бразильцу. Небольшая пауза в игре.

42' Винисиус оценил забегание Гарсии по левому флангу и сделал блестящий пас на ход партнёру, который ворвался в штрафную и с сопротивлением пробил выше ворот!

40' Алаба в одной атаке гостей заблокировал сразу два удара! Рациу вновь оказался на острие!

38' Чаварриа в позиционной атаке «Райо» с левого фланга выполнил простенькую подачу во вратарскую — мяч оказался в руках Лунина.

36' Баталья не позволил Мбаппе оформить дубль! Выбежал голкипер «Райо» практически к линии штрафной, сократил дистанцию и среагировал на удар француза!

34' Эмбарба подготовил удар из-за мадридской штрафной! Получилось немного в противоход Лунину, но голкипер «Реала» дотянулся до мяча!

30' Опаснейшая атака «Райо»! Рациу нанёс плотный удар от правого края штрафной — Лунин отбил мяч в центр! А уже добивание Гумбау заблокировали защитники — мяч после рикошета улетел на угловой!

25' Небольшую паузу берёт «Реал», позволяя «Райо» владеть мячом на своей половине.

23' Право на угловой получили гости, решили разыграть стандарт через короткую передачу, но в итоге мяч оказался в руках Лунина.

21' И ещё одну атаку «Реала» остановил свисток арбитра! Очередное положение «вне игры» зафиксировал лайнсмен.

19' Винисиус мог получить оперативный простор, но при передаче Мбаппе попался в небольшой офсайд.

17' Беллингем искал Мбаппе у радиуса штрафной, но с тем максимально плотно сыграли два защитника «Райо».

15' Родриго протащил мяч по правому флангу и прострелил под второй темп, Винисиус оказался на ударной позиции и опасно исполнил низом — мяч попал в ближнюю штангу!

13' Баталья подстраховал правый фланг обороны, выбежав за пределы гостевой штрафной! Немного рисковал голкипер «Райо» в этой ситуации.

11' Винисиус проскочил в лицевую и через паузу прострелил во вратарскую, где гости сыграли внимательно и разрядили обстановку у ворот.

9' Продолжает «Реал» контролировать мяч, хотя пока не предлагает «Райо» высоких скоростей.

7' «Реал» забирает мяч под свой контроль, но такую картину на поле многие и ожидали увидеть.

5' Тчуамени отметился первым фолом в матче. «Райо» попробовал задержаться с мячом на чужой половине.

3' Право на угловой получили «Реал», Модрич взялся за подачу в штрафную, с которой разобралась оборона «Райо».

1' Стартовый свисток прозвучал!