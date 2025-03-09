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Кызыл-Жар - Астана 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур
Кызыл-Жар
Астана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Астана, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Астана
Астана
История личных встреч
14.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Астана2 : 1Кызыл-Жар
22.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Кызыл-Жар0 : 1Астана
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кызыл-Жар1 : 0Астана
20.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Астана3 : 2Кызыл-Жар
30.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Кызыл-Жар0 : 2Астана
21.08.2022 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Астана1 : 0Кызыл-Жар
27.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Кызыл-Жар3 : 2Астана
18.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Астана3 : 1Кызыл-Жар
30.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Кызыл-Жар0 : 1Астана
07.03.2020 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Астана4 : 0Кызыл-Жар
02.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Кызыл-Жар1 : 1
16.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Кызыл-Жар
09.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Кызыл-Жар
10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Кызыл-Жар
02.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Кызыл-Жар6 : 2
02.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Астана1 : 1
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Астана
02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 1Астана
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 1Астана
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Астана1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат24
2
Квалификация Лиги конференций
Тобол24
3
Квалификация Лиги конференций
Туран13
4 Атырау23
5 Окжетпес23
6 Жетысу22
7 Женис22
8 Кызыл-Жар11
9 Астана11
10 Кайсар11
11 Актобе11
12
Зона вылета
Улытау21
13
Зона вылета
Ордабасы21
14
Зона вылета
Елимай10

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