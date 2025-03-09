Кызыл-Жар - Астана 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Астана, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Астана
Астана
История личных встреч
|14.09.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|22.06.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
|30.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|21.08.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|27.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 2
|18.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|30.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|07.03.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|02.03.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|09.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|10.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|6 : 2
|02.03.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|02.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|2
|4
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|2
|4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Туран
|1
|3
|4
|Атырау
|2
|3
|5
|Окжетпес
|2
|3
|6
|Жетысу
|2
|2
|7
|Женис
|2
|2
|8
|Кызыл-Жар
|1
|1
|9
|Астана
|1
|1
|10
|Кайсар
|1
|1
|11
|Актобе
|1
|1
| 12
Зона вылета
|Улытау
|2
|1
| 13
Зона вылета
|Ордабасы
|2
|1
| 14
Зона вылета
|Елимай
|1
|0