Атлетико - Барселона 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
16 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Барселона, которое состоится 16 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|8
|пз
|Пабло Барриос
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|12
|пз
|Самуэл Лино
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|8
|пз
|Педри
|21
|пз
|Френки де Йонг
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 3
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|4 : 2
|02.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|08.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 4
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 0
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура Примеры: «Атлетико» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|41
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Севилья
|27
|36
|10
|Райо Вальекано
|27
|36
|11
|Реал Сосьедад
|27
|34
|12
|Жирона
|27
|33
|13
|Хетафе
|27
|33
|14
|Осасуна
|26
|33
|15
|Эспаньол
|27
|28
|16
|Валенсия
|27
|27
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|27
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|28
|16