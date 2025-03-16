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Атлетико - Барселона 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
16 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Атлетико М
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Барселона, которое состоится 16 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Барселона
Барселона
13 Словения вр Ян Облак
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
15 Франция зщ Клеман Лангле
21 Испания зщ Хавьер Галан
14 Испания пз Маркос Льоренте
8 Испания пз Пабло Барриос
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
12 Бразилия пз Самуэл Лино
22 Аргентина нп Джулиано Симеоне
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
25 Польша вр Войцех Щенсны
23 Франция зщ Жюль Кунде
2 Испания зщ Пау Кубарси
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
3 Испания зщ Алекс Бальде
8 Испания пз Педри
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
19 Испания пз Ламин Ямаль
20 Испания пз Дани Ольмо
11 Бразилия пз Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
25.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Барселона4 : 4Атлетико М
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Барселона1 : 2Атлетико М
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Атлетико М0 : 3Барселона
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Барселона1 : 0Атлетико М
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Барселона1 : 0Атлетико М
08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Атлетико М0 : 1Барселона
06.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Барселона4 : 2Атлетико М
02.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Атлетико М2 : 0Барселона
08.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Барселона0 : 0Атлетико М
21.11.2020 Испания - Примера 10-й тур Атлетико М1 : 0Барселона
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Атлетико М1 : 0 2 : 4
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 2 : 1Атлетико М
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 2 : 1Атлетико М
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Атлетико М1 : 0
25.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Барселона4 : 4Атлетико М
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Барселона3 : 1
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 0 : 1Барселона
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Барселона4 : 0
25.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Барселона4 : 4Атлетико М
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 0 : 2Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура Примеры: «Атлетико» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2757
3
Лига чемпионов
Атлетико М2756
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2749
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2741
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Севилья2736
10 Райо Вальекано2736
11 Реал Сосьедад2734
12 Жирона2733
13 Хетафе2733
14 Осасуна2633
15 Эспаньол2728
16 Валенсия2727
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2727
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2816

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