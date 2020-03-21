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Англия - Албания 21 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 21-03-2025 21:45
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
21 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 1-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Англия
Албания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Албания, которое состоится 21 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Албания
1АнглияврДжордан Пикфорд
2АнглиязщКайл Уокер
15АнглиязщЛивай Колуилл
6АнглиязщМарк Гехи
49АнглиязщМайлз Льюис-Скелли
11АнглияпзМаркус Рашфорд
10АнглияпзФил Фоден
14АнглияпзДжордан Хендерсон
4АнглияпзДеклан Райс
8АнглияпзДжуд Беллингем
9АнглиянпГарри Кейн
1АлбанияврТомас Стракоша
2АлбаниязщИван Балиу
18АлбаниязщАрдиан Исмайли
6АлбаниязщБерат Джимсити
3АлбаниязщНасер Алийи
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
8АлбанияпзКристьян Аслани
10АлбанияпзНедим Байрами
9АлбаниянпЯсир Асани
7АлбаниянпРей Манай
17АлбаниянпЭрнест Мучи
Главные тренеры
ИрландияЛи Карсли
ГерманияТомас Тухель
ГерманияТомас Тухель
БразилияСилвиньо
История личных встреч
12.11.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа I. 9-й турАнглия5 : 0Албания
28.03.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа I. 2-й турАлбания0 : 2Англия
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 6-й турАнглия5 : 0
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 5-й тур0 : 3Англия
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 4-й тур1 : 3Англия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й турАнглия1 : 2
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й турАнглия2 : 0
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 6-й турАлбания1 : 2
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 5-й турАлбания0 : 0
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 4-й тур0 : 1Албания
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 3-й тур2 : 0Албания
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 2-й турАлбания0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия00
2
Плей-офф
Литва00
3 Мальта00
4 Польша00
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Кипр00
2
Плей-офф
Сан-Марино00
3 Австрия00
4 Румыния00
5 Босния и Герцеговина00
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Молдавия00
2
Плей-офф
Эстония00
3 Норвегия00
4 Израиль00
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс00
2
Плей-офф
Лихтенштейн00
3 Северная Македония00
4 Бельгия00
5 Казахстан00
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Латвия00
2
Плей-офф
Сербия00
3 Англия00
4 Албания00
5 Андорра00
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова00
2
Плей-офф
Чехия00
3 Черногория00
4 Гибралтар00

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