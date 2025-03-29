00:51 ()
Онлайн трансляции
Пятница 28 марта
Суббота 29 марта
Свернуть список

Эштрела - Спортинг 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 20:00
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
29 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Эштрела
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Спортинг, которое состоится 29 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Спортинг
Лиссабон
24 Португалия вр Andorinha
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
13 Португалия зщ Miguel Lopes
21 Португалия зщ Гильерме Монтоя
19 Португалия пз Паулу Морейра
42 Ангола пз Мануэл Келиану
10 Аргентина пз Алан Руис
28 Португалия нп Рубен Лима
2 Португалия нп Travassos
17 Ангола нп Chico Banza
7 Португалия нп Фабиу Роналду
24 Португалия вр Руй Силва
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
22 Испания зщ Иван Фреснеда
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
2 Бразилия пз Матеус Рейс
5 Япония пз Хидемаса Морита
57 Португалия пз Жеовани Кенда
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
01.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Спортинг5 : 1Эштрела
29.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Эштрела1 : 2Спортинг
05.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Спортинг3 : 2Эштрела
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 2 : 0Эштрела
07.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Эштрела1 : 1
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 1Эштрела
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Эштрела0 : 0
14.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Эштрела
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Спортинг3 : 1
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 3Спортинг
03.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Спортинг3 : 1
27.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала 0 : 1Спортинг
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 2Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2662
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2559
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2653
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2653
5 Санта-Клара2643
6 Витория Гимарайнш2641
7 Каза Пия2636
8 Эшторил2636
9 Фамаликан2634
10 Морейренсе2631
11 Риу Аве2629
12 Арока2629
13 Насьонал2629
14 Жил Висенте2523
15 АВС2623
16
Стыковая зона
Эштрела2623
17
Зона вылета
Фаренсе2617
18
Зона вылета
Боавишта2615

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close