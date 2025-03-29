Эштрела - Спортинг 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 20:00
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
29 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Спортинг, которое состоится 29 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Спортинг
Лиссабон
|24
|вр
|Andorinha
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|21
|зщ
|Гильерме Монтоя
|19
|пз
|Паулу Морейра
|42
|пз
|Мануэл Келиану
|10
|пз
|Алан Руис
|28
|нп
|Рубен Лима
|2
|нп
|Travassos
|17
|нп
|Chico Banza
|7
|нп
|Фабиу Роналду
|24
|вр
|Руй Силва
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|21
|зщ
|Джени Катамо
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|2
|пз
|Матеус Рейс
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Руй Боржеш
История личных встреч
|01.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|5 : 1
|29.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|07.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 0
|14.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 3
|03.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|27.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|25
|59
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|26
|53
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|26
|53
|5
|Санта-Клара
|26
|43
|6
|Витория Гимарайнш
|26
|41
|7
|Каза Пия
|26
|36
|8
|Эшторил
|26
|36
|9
|Фамаликан
|26
|34
|10
|Морейренсе
|26
|31
|11
|Риу Аве
|26
|29
|12
|Арока
|26
|29
|13
|Насьонал
|26
|29
|14
|Жил Висенте
|25
|23
|15
|АВС
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|26
|15