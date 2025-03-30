Атлетик Б - Осасуна 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 18:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
30 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Осасуна, которое состоится 30 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|24
|пз
|Беньят Прадос
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|21
|нп
|Мароан Саннади
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|23
|пз
|Абель Бретонес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Висенте Морено
История личных встреч
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|04.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 ДВ
|01.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|09.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|03.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 3
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|27.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 0
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|3 : 3
|21.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|57
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Бетис
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|27
|44
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Реал Сосьедад
|29
|38
|10
|Райо Вальекано
|28
|37
|11
|Севилья
|28
|36
|12
|Хетафе
|28
|36
|13
|Жирона
|28
|34
|14
|Осасуна
|28
|33
|15
|Эспаньол
|28
|29
|16
|Валенсия
|28
|28
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|28
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16