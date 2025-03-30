23:31 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 марта
Воскресенье 30 марта
Свернуть список

Атлетик Б - Осасуна 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 18:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
30 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Атлетик Б
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Осасуна, которое состоится 30 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Осасуна
Памплона
1ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщАндони Горосабель
4ИспаниязщАйтор Паредес
5ИспаниязщЕрай Альварес
17ИспаниязщЮри Берчиче
23ИспанияпзМикель Хаурехисар
24ИспанияпзБеньят Прадос
9ГананпИньяки Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
10ИспаниянпНико Уильямс
21ИспаниянпМароан Саннади
13ИспанияврАйтор Фернандес
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
5ИспаниязщХорхе Эррандо
23ИспанияпзАбель Бретонес
7ИспанияпзХон Монкайола
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
14ИспанияпзРубен Гарсия
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияВисенте Морено
История личных встреч
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаАтлетик Б2 : 3Осасуна
21.12.2024Испания — Примера18-й турОсасуна1 : 2Атлетик Б
11.05.2024Испания - Примера35-й турАтлетик Б2 : 2Осасуна
19.08.2023Испания - Примера2-й турОсасуна0 : 2Атлетик Б
25.05.2023Испания - Примера36-й турОсасуна2 : 0Атлетик Б
04.04.2023Кубок Испании1/2 финалаАтлетик Б1 : 1 ДВОсасуна
01.03.2023Кубок Испании1/2 финалаОсасуна1 : 0Атлетик Б
09.01.2023Испания - Примера16-й турАтлетик Б0 : 0Осасуна
15.05.2022Испания - Примера37-й турАтлетик Б2 : 0Осасуна
03.01.2022Испания - Примера19-й турОсасуна1 : 3Атлетик Б
16.03.2025Испания — Примера28-й тур0 : 1Атлетик Б
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матчАтлетик Б3 : 1
09.03.2025Испания — Примера27-й турАтлетик Б1 : 1
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матч2 : 1Атлетик Б
01.03.2025Испания — Примера26-й тур1 : 0Атлетик Б
27.03.2025Испания — Примера27-й тур3 : 0Осасуна
16.03.2025Испания — Примера28-й турОсасуна1 : 2
02.03.2025Испания — Примера26-й турОсасуна3 : 3
21.02.2025Испания — Примера25-й тур1 : 0Осасуна
15.02.2025Испания — Примера24-й турОсасуна1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2863
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2860
3
Лига чемпионов
Атлетико М2957
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2852
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2744
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Реал Сосьедад2938
10 Райо Вальекано2837
11 Севилья2836
12 Хетафе2836
13 Жирона2834
14 Осасуна2833
15 Эспаньол2829
16 Валенсия2828
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2827
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2916

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close