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Сельта - Лас-Пальмас 31 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 31-03-2025 21:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
31 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Сельта
Лас-Пальмас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Лас-Пальмас, которое состоится 31 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
13 Испания вр Висенте Гуайта
32 Испания зщ Хави Родригес
2 Швеция зщ Карл Старфельт
20 Испания зщ Маркос Алонсо
5 Испания зщ Серхио Каррейра
8 Испания пз Фран Бельтран
4 Испания пз Уго Сотело
23 Испания нп Уго Альварес
10 Испания нп Яго Аспас
7 Испания нп Борха Иглесиас
12 Испания нп Альфонсо Гонсалес
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
4 Испания зщ Алекс Суарес
15 Шотландия зщ Скотт Маккенна
3 Испания зщ Мика Мармоль
5 Испания пз Хавьер Муньос
29 Португалия пз Дариу Эсугу
8 Испания пз Хосе Кампанья
10 Испания пз Альберто Молейро
18 Испания пз Росада Вити
19 Испания нп Сандро Рамирес
37 Португалия нп Фабиу Силва
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Лас-Пальмас0 : 1Сельта
20.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Сельта4 : 1Лас-Пальмас
02.10.2023 Испания - Примера 8-й тур Лас-Пальмас2 : 1Сельта
05.03.2018 Испания - Примера 27-й тур Сельта2 : 1Лас-Пальмас
16.10.2017 Испания - Примера 8-й тур Лас-Пальмас2 : 5Сельта
03.04.2017 Испания - Примера 29-й тур Сельта3 : 1Лас-Пальмас
30.10.2016 Испания - Примера 10-й тур Лас-Пальмас3 : 3Сельта
31.01.2016 Испания - Примера 22-й тур Лас-Пальмас2 : 1Сельта
13.09.2015 Испания - Примера 3-й тур Сельта3 : 3Лас-Пальмас
16.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Сельта3 : 1Лас-Пальмас
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 0 : 1Сельта
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Сельта2 : 1
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 2 : 2Сельта
21.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Сельта1 : 0
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 1 : 1Сельта
14.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Лас-Пальмас2 : 2
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 1 : 0Лас-Пальмас
28.02.2025 Испания — Примера 26-й тур 1 : 1Лас-Пальмас
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Лас-Пальмас0 : 2
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 3 : 1Лас-Пальмас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2966
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2963
3
Лига чемпионов
Атлетико М2957
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2852
5
Лига Европы
Вильярреал2847
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2844
7 Мальорка2840
8 Райо Вальекано2940
9 Сельта2839
10 Реал Сосьедад2938
11 Севилья2836
12 Хетафе2936
13 Жирона2934
14 Осасуна2833
15 Эспаньол2829
16 Валенсия2828
17 Алавес2927
18
Зона вылета
Леганес2927
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2916

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