Сельта - Лас-Пальмас 31 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 31-03-2025 21:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
31 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Лас-Пальмас, которое состоится 31 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|8
|пз
|Фран Бельтран
|4
|пз
|Уго Сотело
|23
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|12
|нп
|Альфонсо Гонсалес
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|8
|пз
|Хосе Кампанья
|10
|пз
|Альберто Молейро
|18
|пз
|Росада Вити
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|37
|нп
|Фабиу Силва
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|02.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|05.03.2018
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|16.10.2017
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 5
|03.04.2017
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 1
|30.10.2016
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 3
|31.01.2016
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 1
|13.09.2015
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 3
|16.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|21.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|28.02.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|66
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|57
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|28
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|28
|44
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Райо Вальекано
|29
|40
|9
|Сельта
|28
|39
|10
|Реал Сосьедад
|29
|38
|11
|Севилья
|28
|36
|12
|Хетафе
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Осасуна
|28
|33
|15
|Эспаньол
|28
|29
|16
|Валенсия
|28
|28
|17
|Алавес
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16