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Монца - Комо 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 15:00
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
05 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Монца
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Комо, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Комо
Комо
30 Италия вр Стефано Турати
13 Португалия зщ Педру Перейра
4 Италия зщ Армандо Иццо
33 Италия зщ Данило Д'Амброзио
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
11 Италия пз Гаэтано Кастровилли
42 Италия пз Алессандро Бьянко
7 Кот-д'Ивуар пз Жан-Даниэль Акпа Акпро
47 Португалия нп Дани Карвалью
17 Сенегал нп Бальде Кейта
30 Франция вр Жан Бутез
31 Косово зщ Мергим Войвода
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
18 Испания зщ Альберто Морено
20 Испания пз Серхи Роберто
80 Франция пз Максанс Какере
79 Аргентина пз Николас Пас
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
38 Испания нп Ассане Диао
10 Италия нп Патрик Кутроне
Главные тренеры
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур Комо1 : 1Монца
03.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур Комо2 : 0Монца
21.11.2021 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур Монца3 : 2Комо
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 3 : 0Монца
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Монца1 : 1
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 3 : 2Монца
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Монца0 : 2
24.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 4 : 0Монца
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Комо1 : 1
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 2 : 1Комо
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Комо1 : 1
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 1Комо
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Комо2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3067
2
Лига чемпионов
Наполи3064
3
Лига чемпионов
Аталанта3058
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3052
7 Лацио3052
8 Фиорентина3051
9 Милан3047
10 Удинезе3040
11 Торино3039
12 Дженоа3035
13 Комо3030
14 Верона3030
15 Кальяри3029
16 Парма3026
17 Лечче3025
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца3015

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