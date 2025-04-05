Монца - Комо 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 15:00
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
05 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Комо, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Комо
Комо
|30
|вр
|Стефано Турати
|13
|зщ
|Педру Перейра
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|11
|пз
|Гаэтано Кастровилли
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|7
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|47
|нп
|Дани Карвалью
|17
|нп
|Бальде Кейта
|30
|вр
|Жан Бутез
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|18
|зщ
|Альберто Морено
|20
|пз
|Серхи Роберто
|80
|пз
|Максанс Какере
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|38
|нп
|Ассане Диао
|10
|нп
|Патрик Кутроне
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|03.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|2 : 0
|21.11.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|3 : 2
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|3 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|24.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|4 : 0
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|64
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|30
|52
|7
|Лацио
|30
|52
|8
|Фиорентина
|30
|51
|9
|Милан
|30
|47
|10
|Удинезе
|30
|40
|11
|Торино
|30
|39
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Комо
|30
|30
|14
|Верона
|30
|30
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Парма
|30
|26
|17
|Лечче
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|30
|15