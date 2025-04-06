Ростов - Спартак М 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 15:30
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
06 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Спартак М, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Деян Станкович
История личных встреч
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 1
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 4
|05.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|21.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 5
|07.02.2024
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|0 : 3
|12.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|02.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|1-й тур
|0 : 0 1 : 2
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 3
|31.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|5 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Ростов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|22
|49
|2
|Зенит
|23
|47
|3
|Спартак М
|22
|44
|4
|Динамо М
|22
|42
|5
|Локомотив М
|23
|41
|6
|ЦСКА
|22
|41
|7
|Ростов
|22
|33
|8
|Рубин
|23
|33
|9
|Акрон
|22
|25
|10
|Крылья Советов
|23
|23
|11
|Химки
|22
|23
|12
|Динамо Мх
|22
|21
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|23
|20
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|23
|19
| 15
Зона вылета
|Факел
|23
|15
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|23
|14