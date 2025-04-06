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Ростов - Спартак М 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 15:30
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
06 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур
Ростов
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Спартак М, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Ростов2 : 1Спартак М
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Спартак М0 : 1Ростов
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М1 : 4Ростов
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Спартак М3 : 0Ростов
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов1 : 0Спартак М
21.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Ростов1 : 5Спартак М
07.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ Спартак М0 : 3Ростов
12.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Спартак М2 : 1Ростов
29.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Спартак М1 : 1Ростов
02.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 1-й тур Ростов0 : 0 1 : 2Спартак М
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 1 : 3Ростов
31.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 2 : 3Ростов
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Ростов2 : 0
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Ростов0 : 1
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур 5 : 1Ростов
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 1 : 1Спартак М
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Спартак М
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Спартак М1 : 0
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Спартак М2 : 1
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур 1 : 0Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Ростов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2249
2 Зенит2347
3 Спартак М2244
4 Динамо М2242
5 Локомотив М2341
6 ЦСКА2241
7 Ростов2233
8 Рубин2333
9 Акрон2225
10 Крылья Советов2323
11 Химки2223
12 Динамо Мх2221
13
Стыковая зона
Ахмат2320
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2319
15
Зона вылета
Факел2315
16
Зона вылета
Оренбург2314

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