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Аталанта - Лацио 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 18:00
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
06 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Аталанта
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Лацио, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Лацио
Рим
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
13Бразилияпз Эдерсон
15НидерландыпзМартен де Рон
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
8ХорватияпзМарио Пашалич
32ИталиянпМатео Ретеги
11НигериянпАдемола Лукман
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
30ПортугалиязщНуну Тавареш
5УругвайпзМатиас Весино
6ИталияпзНиколо Ровелла
18ДаниянпГустав Исаксен
9ИспаниянпПедро Родригес
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
19СенегалнпБулайе Диа
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияМарко Барони
История личных встреч
28.12.2024Италия — Серия А18-й турЛацио1 : 1Аталанта
04.02.2024Италия - Серия А23-й турАталанта3 : 1Лацио
08.10.2023Италия - Серия А8-й турЛацио3 : 2Аталанта
11.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турЛацио0 : 2Аталанта
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турАталанта0 : 2Лацио
22.01.2022Италия - Серия А23-й турЛацио0 : 0Аталанта
30.10.2021Италия - Серия А11-й турАталанта2 : 2Лацио
31.01.2021Италия - Серия А20-й турАталанта1 : 3Лацио
27.01.2021Кубок Италии1/4 финалаАталанта3 : 2Лацио
30.09.2020Италия - Серия А1-й турЛацио1 : 4Аталанта
30.03.2025Италия — Серия А30-й тур1 : 0Аталанта
16.03.2025Италия — Серия А29-й турАталанта0 : 2
09.03.2025Италия — Серия А28-й тур0 : 4Аталанта
01.03.2025Италия — Серия А27-й турАталанта0 : 0
23.02.2025Италия — Серия А26-й тур0 : 5Аталанта
31.03.2025Италия — Серия А30-й турЛацио1 : 1
16.03.2025Италия — Серия А29-й тур5 : 0Лацио
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матчЛацио1 : 1
10.03.2025Италия — Серия А28-й турЛацио1 : 1
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матч1 : 2Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3067
2
Лига чемпионов
Наполи3064
3
Лига чемпионов
Аталанта3058
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3052
7 Лацио3052
8 Фиорентина3051
9 Милан3047
10 Удинезе3140
11 Торино3039
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3030
15 Кальяри3029
16 Парма3026
17 Лечче3025
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца3115

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