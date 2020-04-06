Аталанта - Лацио 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 18:00
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
06 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Лацио, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Лацио
Рим
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|8
|пз
|Марио Пашалич
|32
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Адемола Лукман
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|5
|пз
|Матиас Весино
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|9
|нп
|Педро Родригес
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|19
|нп
|Булайе Диа
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Марко Барони
История личных встреч
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|11.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|0 : 2
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 2
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|27.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 2
|30.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 4
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 5
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|5 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|64
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|30
|52
|7
|Лацио
|30
|52
|8
|Фиорентина
|30
|51
|9
|Милан
|30
|47
|10
|Удинезе
|31
|40
|11
|Торино
|30
|39
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|30
|30
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Парма
|30
|26
|17
|Лечче
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|31
|15