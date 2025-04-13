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Черноморец - Ротор 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 14:00
13 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур
Черноморец
Ротор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Ротор, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
20.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Ротор1 : 2Черноморец
21.05.2023 Вторая лига - Группа 1 Подгруппа А. 3-й тур Ротор2 : 1Черноморец
25.03.2023 Вторая лига - Группа 1 Группа 1. 21-й тур Ротор0 : 0Черноморец
18.09.2022 Вторая лига - Группа 1 Группа 1. 9-й тур Черноморец0 : 0Ротор
12.03.2017 Второй дивизион - Юг 18-й тур Черноморец1 : 0Ротор
19.08.2016 Второй дивизион - Юг 4-й тур Ротор2 : 0Черноморец
19.07.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 17-й тур Ротор3 : 0Черноморец
23.06.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 14-й тур Черноморец1 : 0Ротор
18.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 17-й тур Черноморец2 : 3Ротор
31.03.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 3-й тур Ротор3 : 0Черноморец
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 3Черноморец
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Черноморец1 : 1
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 0 : 2Черноморец
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 2 : 1Черноморец
07.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Черноморец0 : 0
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 1Ротор
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Ротор0 : 1
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 0Ротор
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Ротор2 : 2
10.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2759
2
Повышение
Торпедо М2851
3
Стыковая зона
Урал2849
4
Стыковая зона
Сочи2747
5 Черноморец2747
6 СКА-Хабаровск2741
7 Енисей2737
8 Арсенал Т2736
9 Ротор2736
10 Родина2735
11 Чайка2833
12 Нефтехимик2833
13 Шинник2832
14 КАМАЗ2731
15 Уфа2826
16
Зона вылета
Алания2823
17
Зона вылета
Тюмень2823
18
Зона вылета
Сокол2722

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