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Осасуна - Жирона 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 14:00
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
13 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Осасуна
Жирона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Жирона, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Жирона
Жирона
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
24 Испания зщ Алехандро Катена
5 Испания зщ Хорхе Эррандо
23 Испания пз Абель Бретонес
14 Испания пз Рубен Гарсия
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
10 Испания пз Аймар Орос
17 Хорватия нп Анте Будимир
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
16 Испания зщ Алехандро Франсес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
18 Чехия зщ Ладислав Крейчи
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
6 Нидерланды пз Донни ван де Бек
10 Колумбия пз Ясер Асприлья
8 Украина пз Виктор Цыганков
14 Испания пз Ориоль Ромеу
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
11 Нидерланды пз Арно Данжума
Главные тренеры
Испания Висенте Морено
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
29.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Жирона4 : 0Осасуна
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Жирона2 : 0Осасуна
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Осасуна2 : 4Жирона
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Осасуна2 : 1Жирона
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Жирона1 : 1Осасуна
06.01.2022 Кубок Испании 1/16 финала Жирона1 : 0Осасуна
18.06.2016 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал. 2-й матч Жирона0 : 1Осасуна
15.06.2016 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал. 1-й матч Осасуна2 : 1Жирона
03.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 32-й тур Жирона0 : 0Осасуна
01.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Осасуна0 : 1Жирона
07.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 1 : 1Осасуна
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 0 : 0Осасуна
27.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 3 : 0Осасуна
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Осасуна1 : 2
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Осасуна3 : 3
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Жирона0 : 1
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 4 : 1Жирона
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Жирона1 : 1
10.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 1 : 1Жирона
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Жирона2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3067
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3063
3
Лига чемпионов
Атлетико М3060
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3054
5
Лига Европы
Бетис3048
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2948
7 Сельта3043
8 Мальорка3143
9 Реал Сосьедад3141
10 Райо Вальекано3040
11 Хетафе3139
12 Валенсия3137
13 Севилья3136
14 Осасуна3035
15 Жирона3034
16 Эспаньол2932
17 Алавес3030
18
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
19
Зона вылета
Леганес3028
20
Зона вылета
Вальядолид3016

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