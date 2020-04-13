Осасуна - Жирона 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 14:00
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
13 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Жирона, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|23
|пз
|Абель Бретонес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|10
|пз
|Ясер Асприлья
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|21
|пз
|Янхель Эррера
|11
|пз
|Арно Данжума
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Мичел Санчес
История личных встреч
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 4
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|06.01.2022
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|18.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал. 2-й матч
|0 : 1
|15.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал. 1-й матч
|2 : 1
|03.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|0 : 0
|01.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|0 : 1
|07.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 0
|27.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 0
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|3 : 3
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|4 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 1
|10.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|60
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|30
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|48
|7
|Сельта
|30
|43
|8
|Мальорка
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|31
|41
|10
|Райо Вальекано
|30
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Валенсия
|31
|37
|13
|Севилья
|31
|36
|14
|Осасуна
|30
|35
|15
|Жирона
|30
|34
|16
|Эспаньол
|29
|32
|17
|Алавес
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Леганес
|30
|28
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|30
|16