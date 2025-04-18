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Слуцк - Славия-Мозырь 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-04-2025 16:30
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
18 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 5-й тур
Слуцк
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Славия-Мозырь, которое состоится 18 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь0 : 0Слуцк
04.05.2024 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
19.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 0Слуцк
12.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
05.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Славия-Мозырь2 : 0Слуцк
09.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Славия-Мозырь1 : 1Слуцк
30.04.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Слуцк1 : 0Славия-Мозырь
29.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Слуцк2 : 1Славия-Мозырь
23.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 1Слуцк
11.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур 2 : 1Слуцк
04.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Слуцк0 : 0
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Слуцк2 : 0
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Слуцк0 : 1
09.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Слуцк0 : 0
13.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Славия-Мозырь3 : 0
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 0 : 1Славия-Мозырь
28.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Славия-Мозырь4 : 1
14.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь410
2
Квалификация Лиги конференций
Макслайн410
3
Квалификация Лиги конференций
Минск47
4 БАТЭ47
5 Неман36
6 Ислочь46
7 Торпедо-БелАЗ46
8 Динамо-Брест45
9 Гомель45
10 Витебск44
11 Слуцк44
12 Динамо Мн34
13 Нафтан44
14
Стыковая зона
Арсенал43
15
Зона вылета
Сморгонь41
16
Зона вылета
Молодечно40

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