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Ислочь - Нафтан 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 16:45
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
19 Апреля 2025 года в 17:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 5-й тур
Ислочь
Нафтан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Нафтан, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Ислочь3 : 0Нафтан
01.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Нафтан2 : 1Ислочь
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Ислочь5 : 1Нафтан
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Нафтан0 : 1Ислочь
26.11.2017 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Нафтан1 : 2Ислочь
01.07.2017 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Ислочь0 : 0Нафтан
30.07.2016 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Нафтан0 : 2Ислочь
01.04.2016 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь2 : 0Нафтан
11.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур 3 : 3Ислочь
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Ислочь1 : 1
28.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 0 : 1Ислочь
14.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Ислочь2 : 2
09.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 0 2 : 4
12.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Нафтан0 : 3
05.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 2 : 0Нафтан
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Нафтан2 : 2
13.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 1 : 2Нафтан
30.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 0 : 1Нафтан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Макслайн410
3
Квалификация Лиги конференций
Минск510
4 БАТЭ47
5 Неман36
6 Ислочь46
7 Торпедо-БелАЗ46
8 Динамо-Брест45
9 Гомель55
10 Витебск44
11 Слуцк54
12 Динамо Мн34
13 Нафтан44
14
Стыковая зона
Арсенал43
15
Зона вылета
Сморгонь41
16
Зона вылета
Молодечно40

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