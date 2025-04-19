Ислочь - Нафтан 18 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 16:45
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
19 Апреля 2025 года в 17:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Нафтан, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|3 : 0
|01.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|5 : 1
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|26.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 2
|01.07.2017
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|30.07.2016
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 2
|01.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|11.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|3 : 3
|06.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|14.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0 2 : 4
|12.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|0 : 3
|05.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|13.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Макслайн
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Минск
|5
|10
|4
|БАТЭ
|4
|7
|5
|Неман
|3
|6
|6
|Ислочь
|4
|6
|7
|Торпедо-БелАЗ
|4
|6
|8
|Динамо-Брест
|4
|5
|9
|Гомель
|5
|5
|10
|Витебск
|4
|4
|11
|Слуцк
|5
|4
|12
|Динамо Мн
|3
|4
|13
|Нафтан
|4
|4
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|4
|0