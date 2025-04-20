Сочи - Алания 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 16:00
20 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Алания, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Спартак Артурович Гогниев
История личных встреч
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|4 : 0
|13.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|2 : 0
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|8 : 1
|06.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|3 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|28
|62
| 2
Повышение
|Черноморец
|29
|51
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|28
|51
| 4
Стыковая зона
|Урал
|28
|49
|5
|Сочи
|28
|47
|6
|СКА-Хабаровск
|29
|44
|7
|Енисей
|29
|39
|8
|Родина
|28
|38
|9
|Ротор
|28
|37
|10
|Арсенал Т
|28
|36
|11
|Чайка
|29
|34
|12
|Нефтехимик
|29
|34
|13
|КАМАЗ
|29
|33
|14
|Шинник
|28
|32
|15
|Уфа
|28
|26
| 16
Зона вылета
|Алания
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Сокол
|28
|22