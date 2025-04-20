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Родина - Уфа 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 18:30
20 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур
Родина
Уфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Уфа, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Словения Зоран Желькович
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Уфа2 : 0Родина
07.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Родина2 : 1Уфа
16.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Уфа0 : 1Родина
13.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур 1 : 2Родина
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Родина3 : 1
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 0 : 1Родина
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 0 : 0Родина
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Родина4 : 0
12.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Уфа2 : 1
05.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 1Уфа
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 1 : 0Уфа
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Уфа0 : 6
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Уфа0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2862
2
Повышение
Черноморец2951
3
Стыковая зона
Торпедо М2851
4
Стыковая зона
Урал2849
5 Сочи2847
6 СКА-Хабаровск2944
7 Енисей2939
8 Родина2838
9 Ротор2837
10 Арсенал Т2836
11 Чайка2934
12 Нефтехимик2934
13 КАМАЗ2933
14 Шинник2832
15 Уфа2826
16
Зона вылета
Алания2823
17
Зона вылета
Тюмень2823
18
Зона вылета
Сокол2822

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