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Магдебург - Ян 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 13:30
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
20 Апреля 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур
Магдебург
Ян

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Ян, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Ян
Регенсбург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Ян0 : 1Магдебург
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Ян1 : 2Магдебург
09.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Ян2 : 2Магдебург
02.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Магдебург1 : 0Ян
21.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ян1 : 0Магдебург
11.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Магдебург2 : 3Ян
12.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур 1 : 0Магдебург
06.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур Магдебург2 : 0
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур 0 : 0Магдебург
14.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур Магдебург0 : 3
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 1Магдебург
13.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур Ян2 : 0
06.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур 6 : 0Ян
30.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Ян2 : 1
15.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 26-й тур 1 : 0Ян
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Ян0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2952
2
Повышение
Кёльн2951
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг3048
4 Падерборн 073048
5 Фортуна3048
6 Магдебург2946
7 Кайзерслаутерн3046
8 Нюрнберг3044
9 Ганновер-962943
10 Карлсруэ2941
11 Шальке-042937
12 Герта2936
13 Дармштадт 982935
14 Гройтер Фюрт2935
15 Айнтрахт Б3033
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2928
17
Зона вылета
Ульм 18462926
18
Зона вылета
Ян2922

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