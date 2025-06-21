Мамелоди Сандаунз - Боруссия Д 21 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 21-06-2025 18:00
Стадион: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США), вместимость: 26000
21 Июня 2025 года в 19:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа F. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мамелоди Сандаунз - Боруссия Д, которое состоится 21 Июня 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Главные тренеры
|Нико Ковач
История личных встреч
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 1-й тур
|0 : 1
|14.12.2016
|Клубный чемпионат мира - 2016
|За 5-е место
|4 : 1
|11.12.2016
|Клубный чемпионат мира - 2016
|1/4 финала
|0 : 2
|17.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 0
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Палмейрас
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Порту
|1
|1
|3
|Интер Майами
|1
|1
|4
|Аль-Ахли
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Ботафого
|1
|3
|3
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|4
|Атлетико М
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|1
|1
|3
|Бока Хуниорс
|1
|1
|4
|Окленд Сити
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Челси
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Фламенго
|1
|3
|3
|Леон
|0
|0
|4
|Эсперанс
|1
|0
|5
|Лос-Анджелес
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ривер Плейт
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Интер М
|1
|1
|3
|Монтеррей
|1
|1
|4
|Урава Ред Даймондс
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Мамелоди Сандаунз
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|1
|3
|Флуминенсе
|1
|1
|4
|Ульсан Хёндэ
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Видад
|1
|0
|4
|Аль-Айн
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|1
|1
|3
|Реал Мадрид
|1
|1
|4
|Пачука
|1
|0