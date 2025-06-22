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Торпедо-БелАЗ - Витебск 22 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 22-06-2025 19:30
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
22 Июня 2025 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 13-й тур
Торпедо-БелАЗ
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Витебск, которое состоится 22 Июня 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Витебск
Витебск
История личных встреч
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0Витебск
14.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
18.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
17.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
03.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
28.11.2020 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Витебск2 : 3Торпедо-БелАЗ
28.06.2020 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
27.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Витебск0 : 0Торпедо-БелАЗ
15.06.2019 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 1 : 5Торпедо-БелАЗ
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 2
24.05.2025 Кубок Беларуси Финал 3 : 0Торпедо-БелАЗ
20.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
16.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Витебск2 : 1
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 2 : 0Витебск
23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Витебск1 : 3
18.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 1 : 1Витебск
11.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Витебск4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1232
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1327
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1226
4 Ислочь1324
5 Динамо-Брест1224
6 Неман1221
7 Торпедо-БелАЗ1220
8 Минск1217
9 Витебск1217
10 Гомель1215
11 БАТЭ1315
12 Арсенал1212
13 Нафтан1210
14
Стыковая зона
Слуцк128
15
Зона вылета
Сморгонь135
16
Зона вылета
Молодечно120

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