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Реал Мадрид - Ювентус 01 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 01-07-2025 21:00
Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
01 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Реал Мадрид
Ювентус

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Ювентус, которое состоится 01 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ювентус3 : 1Реал Мадрид
31.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Реал Мадрид2 : 0Ювентус
05.08.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Реал Мадрид3 : 1Ювентус
11.04.2018 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 3Ювентус
03.04.2018 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Ювентус0 : 3Реал Мадрид
03.06.2017 Лига чемпионов Финал Ювентус1 : 4Реал Мадрид
13.05.2015 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид1 : 1Ювентус
05.05.2015 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Ювентус2 : 1Реал Мадрид
05.11.2013 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур Ювентус2 : 2Реал Мадрид
23.10.2013 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Реал Мадрид2 : 1Ювентус
27.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 3-й тур 0 : 3Реал Мадрид
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 2-й тур Реал Мадрид3 : 1
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 1-й тур Реал Мадрид1 : 1
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Реал Мадрид2 : 0
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 0 : 2Реал Мадрид
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 3-й тур Ювентус2 : 5
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 2-й тур Ювентус4 : 1
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 1-й тур 0 : 5Ювентус
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 2 : 3Ювентус
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Ювентус2 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
Палмейрас
Ботафого
1 : 0 ДВ
Бенфика
Челси
1 : 4 ДВ
ПСЖ
Интер Майами
4 : 0
Фламенго
Бавария
2 : 4
Интер М
Флуминенсе
30.06
Манчестер Сити
Аль-Хиляль
01.07
Реал Мадрид
Ювентус
01.07
Боруссия Д
Монтеррей
02.07
1/4 финала
Winner EF5
Winner EF6
04.07
Палмейрас
Челси
05.07
ПСЖ
Бавария
05.07
Winner EF7
Winner EF8
05.07
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 2
08.07
Winner QF 3
Winner QF 4
09.07
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.07

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