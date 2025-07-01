Реал Мадрид - Ювентус 01 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 01-07-2025 21:00
Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
01 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Ювентус, которое состоится 01 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Игор Тудор
История личных встреч
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|31.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|05.08.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|3 : 1
|11.04.2018
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 3
|03.04.2018
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
|03.06.2017
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 4
|13.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|05.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|05.11.2013
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|2 : 2
|23.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|27.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|22.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 2-й тур
|3 : 1
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 1-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 2
|26.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 3-й тур
|2 : 5
|22.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 2-й тур
|4 : 1
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 1-й тур
|0 : 5
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
| Палмейрас
Ботафого
|1 : 0 ДВ
| Бенфика
Челси
|1 : 4 ДВ
| ПСЖ
Интер Майами
|4 : 0
| Фламенго
Бавария
|2 : 4
| Интер М
Флуминенсе
|30.06
| Манчестер Сити
Аль-Хиляль
|01.07
| Реал Мадрид
Ювентус
|01.07
| Боруссия Д
Монтеррей
|02.07
1/4 финала
| Winner EF5
Winner EF6
|04.07
| Палмейрас
Челси
|05.07
| ПСЖ
Бавария
|05.07
| Winner EF7
Winner EF8
|05.07
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 2
|08.07
| Winner QF 3
Winner QF 4
|09.07
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.07