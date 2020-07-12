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Краснодар - ЦСКА 12 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-07-2025 17:00
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
12 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). OLIMPBET Суперкубок России 2025, Финал
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Краснодар
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 12 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: OLIMPBET Суперкубок России 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
10.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур ЦСКА1 : 0Краснодар
10.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ За 3-е место ЦСКА1 : 2Краснодар
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА0 : 0Краснодар
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур ЦСКА2 : 0Краснодар
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар2 : 3ЦСКА
10.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Краснодар2 : 1ЦСКА
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
10.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
29.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА1 : 0Краснодар
11.06.2023 Fonbet Кубок России Суперфинал Краснодар1 : 1 5 : 6ЦСКА
05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Краснодар4 : 2
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур 0 : 0Краснодар
27.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Краснодар4 : 1
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Краснодар1 : 1
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур 2 : 6Краснодар
05.07.2025 BetBoom Братский Кубок 2-й тур ЦСКА4 : 2
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур ЦСКА3 : 0
01.07.2025 BetBoom Братский Кубок 1-й тур ЦСКА3 : 1
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур 2 : 3ЦСКА
27.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 4ЦСКА

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