Краснодар - ЦСКА 12 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-07-2025 17:00
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
12 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). OLIMPBET Суперкубок России 2025, Финал
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 12 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: OLIMPBET Суперкубок России 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Фабио Челестини
История личных встреч
|10.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|10.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|За 3-е место
|1 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|10.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|11.06.2023
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|1 : 1 5 : 6
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|0 : 0
|27.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|1 : 1
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|2 : 6
|05.07.2025
|BetBoom Братский Кубок
|2-й тур
|4 : 2
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|3 : 0
|01.07.2025
|BetBoom Братский Кубок
|1-й тур
|3 : 1
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|2 : 3
|27.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4