Туран - Кызыл-Жар 12 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-07-2025 17:00
12 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Туран - Кызыл-Жар, которое состоится 12 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Туран
Туркестан
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
|05.04.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|10.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|04.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 3
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|14.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|31.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|05.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|14.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|31.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|16
|37
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|16
|32
|4
|Тобол
|14
|31
|5
|Елимай
|15
|24
|6
|Окжетпес
|15
|24
|7
|Ордабасы
|14
|20
|8
|Женис
|15
|17
|9
|Кызыл-Жар
|15
|16
|10
|Жетысу
|15
|13
|11
|Кайсар
|16
|13
| 12
Зона вылета
|Улытау
|15
|12
| 13
Зона вылета
|Туран
|15
|11
| 14
Зона вылета
|Атырау
|17
|5