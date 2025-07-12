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Туран - Кызыл-Жар 12 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-07-2025 17:00
12 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур
Туран
Кызыл-Жар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Туран - Кызыл-Жар, которое состоится 12 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Туран
Туркестан
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
05.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Кызыл-Жар2 : 3Туран
22.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Туран1 : 0Кызыл-Жар
04.05.2024 Казахстан — Премьер-лига 7-й тур Кызыл-Жар0 : 1Туран
27.08.2022 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кызыл-Жар3 : 1Туран
10.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Туран0 : 0Кызыл-Жар
26.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Кызыл-Жар0 : 1Туран
09.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Туран1 : 0Кызыл-Жар
04.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 4 : 0Туран
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Туран0 : 3
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Туран
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Туран0 : 2
31.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур 2 : 1Туран
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Кызыл-Жар0 : 0
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 3 : 3Кызыл-Жар
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Кызыл-Жар
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Кызыл-Жар1 : 1
31.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Кызыл-Жар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1637
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1636
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе1632
4 Тобол1431
5 Елимай1524
6 Окжетпес1524
7 Ордабасы1420
8 Женис1517
9 Кызыл-Жар1516
10 Жетысу1513
11 Кайсар1613
12
Зона вылета
Улытау1512
13
Зона вылета
Туран1511
14
Зона вылета
Атырау175

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