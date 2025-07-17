Хапоэль Б-Ш - Левски 17 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-07-2025 20:00
Стадион: Вароши (Ньиредьхаза, Венгрия), вместимость: 11500
17 Июля 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хапоэль Б-Ш - Левски, которое состоится 17 Июля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вароши (Ньиредьхаза, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Левски
София, Болгария
Главные тренеры
|Ран Козух
|Хулио Веласкес
История личных встреч
|10.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|10.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|24.05.2025
|Израиль — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|5 : 0
|19.05.2025
|Израиль — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 1
|12.05.2025
|Израиль — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|4 : 1
|05.05.2025
|Израиль — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|1 : 1
|10.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|26.05.2025
|Болгария — Первая лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 0
|17.05.2025
|Болгария — Первая лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|2 : 2
|14.05.2025
|Болгария — Первая лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|0 : 3
|10.05.2025
|Болгария — Первая лига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|17.07
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|17.07
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|17.07
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|17.07
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|17.07
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|17.07
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|17.07
| Легия
Актобе
|1 : 0
|17.07
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Shakhtar Donetsk/Ilves
|24.07
|31.07
| Андерлехт
Spartak Trnava/Haecken
|24.07
|31.07
| FC Sheriff/FC Prishtina
Утрехт
|24.07
|31.07
| Баник Острава
Legia Warszawa/Aktobe
|24.07
|31.07
|Команда
|1
|2
| Sabah FK/NK Celje
AEK Larnaca/Partizan Beograd
|24.07
|24.07
| Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva
Брага
|24.07
|31.07
| Лугано
Paksi SE/CFR Cluj
|24.07
|31.07
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|24.07
|31.07