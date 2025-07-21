Родина - Черноморец 21 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-07-2025 18:30
Стадион: Сапсан-Арена — Локомотив (Москва, Россия), вместимость: 10007
21 Июля 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Черноморец, которое состоится 21 Июля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена — Локомотив (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Зоран Желькович
|Сергей Александрович Первушин
История личных встреч
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|4 : 0
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|11.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 2
|17.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 1
|04.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|3 : 2
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
|19.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|10.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 0
|03.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 2
|27.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Чайка
|1
|3
| 2
Повышение
|Челябинск
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Ротор
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|1
|3
|5
|Факел
|1
|3
|6
|КАМАЗ
|1
|1
|7
|СКА-Хабаровск
|1
|1
|8
|Арсенал Т
|1
|1
|9
|Уфа
|1
|1
|10
|Нефтехимик
|1
|1
|11
|Сокол
|1
|1
|12
|Родина
|0
|0
|13
|Черноморец
|0
|0
|14
|Торпедо М
|1
|0
|15
|Волга Ул
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Спартак Кс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Шинник
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Енисей
|1
|0