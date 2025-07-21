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Родина - Черноморец 21 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-07-2025 18:30
Стадион: Сапсан-Арена — Локомотив (Москва, Россия), вместимость: 10007
21 Июля 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 1-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
Родина
Черноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Черноморец, которое состоится 21 Июля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена — Локомотив (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Словения Зоран Желькович
Россия Сергей Александрович Первушин
История личных встреч
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Родина0 : 1Черноморец
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Черноморец2 : 2Родина
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Родина4 : 0Черноморец
01.11.2023 Fonbet Кубок России 1/8 финала Родина3 : 0Черноморец
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Черноморец0 : 0Родина
11.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Родина
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Родина6 : 2
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 0Родина
10.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 1Родина
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Родина3 : 2
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Черноморец2 : 1
19.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 2Черноморец
10.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Черноморец0 : 0
03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур 0 : 2Черноморец
27.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур 1 : 2Черноморец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Чайка13
2
Повышение
Челябинск13
3
Плей-офф за повышение
Ротор13
4
Плей-офф за повышение
Урал13
5 Факел13
6 КАМАЗ11
7 СКА-Хабаровск11
8 Арсенал Т11
9 Уфа11
10 Нефтехимик11
11 Сокол11
12 Родина00
13 Черноморец00
14 Торпедо М10
15 Волга Ул10
16
Зона вылета
Спартак Кс10
17
Зона вылета
Шинник10
18
Зона вылета
Енисей10

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