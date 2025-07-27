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Арсенал - Ньюкасл 27 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 27-07-2025 13:30
27 Июля 2025 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 27 Июля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Англия Эдди Хау
История личных встреч
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Арсенал1 : 0Ньюкасл Юнайтед
05.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ньюкасл Юнайтед2 : 0Арсенал
07.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Арсенал0 : 2Ньюкасл Юнайтед
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Арсенал
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Арсенал4 : 1Ньюкасл Юнайтед
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Арсенал
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Арсенал
03.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Арсенал0 : 0Ньюкасл Юнайтед
16.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Арсенал
27.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Арсенал2 : 0Ньюкасл Юнайтед
23.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал1 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 2Арсенал
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Арсенал1 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 2 : 2Арсенал
07.05.2025 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1Арсенал
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Ньюкасл Юнайтед
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Арсенал1 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед

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