Арсенал - Ньюкасл 27 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 27-07-2025 13:30
27 Июля 2025 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 27 Июля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Главные тренеры
|Микель Артета
|Эдди Хау
История личных встреч
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|05.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|07.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|16.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|23.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|07.05.2025
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1