Астон Вилла - Рома 06 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 06-08-2025 20:30
06 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Рома, которое состоится 06 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|16.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|03.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|12.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 0