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Астон Вилла - Рома 06 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 06-08-2025 20:30
06 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Астон Вилла
Рома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Рома, которое состоится 06 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Астон Вилла
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 2 : 0Астон Вилла
16.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Астон Вилла2 : 0
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 0 : 1Астон Вилла
03.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Астон Вилла1 : 0
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Рома
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 0 : 2Рома
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Рома3 : 1
12.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур 2 : 1Рома
04.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур Рома1 : 0

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