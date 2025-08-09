11:58 ()
Марсель - Астон Вилла 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 19:00
09 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Марсель
Астон Вилла

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Астон Вилла, которое состоится 09 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Марсель1 : 1
29.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Марсель1 : 1
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Марсель4 : 2
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур 1 : 3Марсель
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур 1 : 1Марсель
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Астон Вилла4 : 0
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Астон Вилла
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 2 : 0Астон Вилла
16.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Астон Вилла2 : 0
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 0 : 1Астон Вилла

